  • 19.06.2026, 17:04:32
  • /
  • OTS0115

VP-Schnabel: „Blaues Flüchtlingsreferenten-Trio fordert längst eingeschlagenen Kurswechsel in der Asylpolitik“

FPÖ-Ablenkungsmanöver bei Flüchtlingsreferentenkonferenz in Graz

Graz (OTS) - 

Am Rande der Flüchtlingsreferentenkonferenz in Graz rufen die FP-Landesräte Amesbauer, Fürweger und Antauer zum „Kurswechsel“ auf. „Offen bleibt die Frage, ob damit eine Rückkehr zum Kurs des erfolglosen Innenministers Herbert Kickl gemeint ist. Einen wirklich wirksamen Kurs fährt hingegen seit Jahren Innenminister Gerhard Karner“, so Abg.z.NR Joachim Schnabel.

Während in der Amtszeit Kickls von Jänner bis April 2018 5.110 Asylanträge gestellt wurden, waren es im Vergleichszeitraum des heurigen Jahres unter Innenminister Karner um 1.713 weniger. Im gesamten Jahr 2025 wurden 8.418 Asylanträge positiv behandelt – auch hier macht der Vergleich deutlich, waren es doch unter Kickl 14.696, also um etwa 77 % mehr. Auch die Zahl der täglichen Abschiebungen konnte unter Innenminister Gerhard Karner auf 40 erhöht werden.

„Der nüchterne Vergleich der Zahlen macht es deutlich: Der auf seine Rösser fokussierte Innenminister a.D. Herbert Kickl war nicht erfolgreich“, so Abg. Schnabel und verweist auf die aktuellen Zahlen: „50 % weniger Asylanträge, 77 % weniger positive Bescheide und pro Jahr ein Plus von 2.000 Außerlandesbringungen – das hingegen ist eine echte Erfolgsbilanz, nämlich die von VP-Innenminister Karner.“

Mit Blick auf die europäische Ebene ergänzt Abg. Schnabel: „Auch VP-Kommissar Magnus Brunner liefert. Unter ihm konnte ein Beschluss gefasst werden, der schnellere und effizientere Rückführungen von Menschen aus Drittstaaten ermöglichen wird. Innenminister Karner wird in den nächsten Monaten von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch machen und ein konkretes Projekt vorlegen.“

Der Erfolg von Innenminister Karner beruht auf konsequenter Arbeit und zahlreichen Beschlüssen im Parlament, bei denen die FPÖ stets dagegen gestimmt hat. Umso unverständlicher sind die heute vorgebrachten Forderungen sowie die Kritik an der Bundesregierung. Die Landesräte sollten sich besser in ihre Kickl-dominierte Bundespartei einbringen, um den erfolgreichen Kurs Karners zu unterstützen und nicht zu torpedieren.

Rückfragen & Kontakt

Steirische Volkspartei
Telefon: +43 316/60744-0
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Bundesparteileitung

Rückfragen & Kontakt

Steirische Volkspartei
Telefon: +43 316/60744-0
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright