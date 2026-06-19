Standort-Analysen zeigen unabhängig voneinander dringenden Handlungsbedarf

Wien (OTS) -

Österreich fällt im IMD World Competitiveness Ranking 2026 noch weiter zurück – von Platz 26 auf Platz 29 unter 70 Ländern. Bei der Effizienz der öffentlichen Verwaltung wird Österreich überhaupt nur auf Rang 43 gereiht. Der Fiskalrat warnt vor unzureichender Konsolidierung und fordert ein rasches, wachstumsorientiertes Gegensteuern. Beides schlägt in dieselbe Kerbe wie der Tourismusbarometer 2026 von ÖHV und Deloitte: Selbst eine gute Auslastung reicht nicht, weil hohe Kosten – unter anderem für Steuern und Abgaben – und die zunehmende Bürokratie die Betriebe belasten.

Weg von hohen Steuern und Überbürokratie

„Die schwierige Budgetlage ist kein Argument gegen Reformen, sondern das stärkste Argument dafür. In dieser Situation an hoher Steuerlast und Bürokratie festzuhalten heißt die Wachstumsschwäche verschärft. Das schwächt die Unternehmen, die Beschäftigung, Investitionen und Wertschöpfung sichern – und nicht zuletzt den Sozialstaat“, fordert der Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung, Dr. Markus Gratzer, rasche Reformen ein.

Wirtschaft und Sozialsystem Schritt für Schritt absichern

Aus Sicht der ÖHV braucht es daher einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs der Bundesregierung:

Steuerliche Ent- statt Belastungen für die Wirtschaft

Vereinfachung und konsequente Entlastung bei arbeitsbezogenen Abgaben

Raschen Bürokratieabbau mit Fristen, Zuständigkeiten und messbaren Entlastungseffekten

Schnellere, digitalisierte Genehmigungs- und Verwaltungsverfahren

Budgetkonsolidierung über Strukturreform statt neuer Belastungsfantasien

„Der Weg zu einem konsolidierten Budget, einem gesunden Standort und letztendlich auch der Absicherung des Sozialstaats führt über eine gesunde Wirtschaft, nicht über noch höhere Belastungen“, so Gratzer. Den Tourismusbarometer 2026 von ÖHV und Deloitte finden Sie hier, weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial unter www.oehv.at/presse.