  • 19.06.2026, 15:14:32
  • /
  • OTS0111

Fahrbahn der Landesstraße L 107 zwischen Rotheau und Steubach erneuert

Umfangreiche Instandsetzung auf 1,4 Kilometern

St. Pölten (OTS) - 

Nach dem Aufbringen der erforderlichen Straßenmarkierung sind die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 107 zwischen Rotheau und Steubach kürzlich offiziell abgeschlossen worden. Die Arbeiten wurden von der Traunfellner Anton GmbH innerhalb von zwei Wochen unter halbseitiger Verkehrsführung durchgeführt; die Gesamtkosten von rund 180.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung erfolgte unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite auf einer Gesamtfläche von rund 8.700 Quadratmetern nach den Fräsarbeiten eine – wo erforderlich – Schadstellensanierung in der Tragschicht. Abschließend wurde eine neue vier Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Kirchberg an der Pielach das Bankett dem Neubestand angepasst.

Fahrbahnschäden wie Verdrückungen, Spurrinnen etc. machten eine Sanierung der Landesstraße L 107 zwischen Rotheau und Steubach notwendig. Die Landesstraße L 107 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 107 auf einer Länge von 1,4 Kilometern zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright