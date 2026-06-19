Fahrbahn der Landesstraße L 107 zwischen Rotheau und Steubach erneuert

St. Pölten (OTS) -

Nach dem Aufbringen der erforderlichen Straßenmarkierung sind die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung an der Landesstraße L 107 zwischen Rotheau und Steubach kürzlich offiziell abgeschlossen worden. Die Arbeiten wurden von der Traunfellner Anton GmbH innerhalb von zwei Wochen unter halbseitiger Verkehrsführung durchgeführt; die Gesamtkosten von rund 180.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung erfolgte unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite auf einer Gesamtfläche von rund 8.700 Quadratmetern nach den Fräsarbeiten eine – wo erforderlich – Schadstellensanierung in der Tragschicht. Abschließend wurde eine neue vier Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht und durch die Straßenmeisterei Kirchberg an der Pielach das Bankett dem Neubestand angepasst.

Fahrbahnschäden wie Verdrückungen, Spurrinnen etc. machten eine Sanierung der Landesstraße L 107 zwischen Rotheau und Steubach notwendig. Die Landesstraße L 107 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von 4.500 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Aus diesem Grund hat sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 107 auf einer Länge von 1,4 Kilometern zu erneuern.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]