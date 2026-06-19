Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund findet am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, um 17.00 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung (9., Währinger Straße 43/2. Stock) statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/alsergrund/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 9. Bezirk, Tel. 01/4000-09110 bzw. E-Mail [email protected].

(Schluss) bv/red