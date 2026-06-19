- 19.06.2026, 15:03:32
- /
- OTS0108
Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund
Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund findet am Mittwoch, dem 24. Juni 2026, um 17.00 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung (9., Währinger Straße 43/2. Stock) statt.
Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/alsergrund/sitzung-bezirksvertretung-livestream
Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 9. Bezirk, Tel. 01/4000-09110 bzw. E-Mail [email protected].
(Schluss) bv/red
Rückfragen & Kontakt
Rathauskorrespondenz
Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in
Service für Journalist*innen, Stadtredaktion
Telefon: 01 4000-81081
E-Mail: [email protected]
Website: https://presse.wien.gv.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK