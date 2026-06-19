Lesegütesiegel „Lesen. Deine Superkraft“: 68 Volksschulen für herausragende Leseförderung ausgezeichnet

Wien (OTS) -

68 Volksschulen aus allen neun Bundesländern wurden mit dem bundesweiten Lesegütesiegel „Lesen. Deine Superkraft“ ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung erfolgte durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

„Lesen ist die Schlüsselkompetenz für erfolgreiches Lernen und die Grundlage für selbstbestimmte Bildung. Wer gut lesen kann, erschließt sich Wissen, versteht Zusammenhänge und kann aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Mit dem Lesegütesiegel holen wir jene Schulen vor den Vorhang, die mit großem Engagement zeigen, wie Kinder bestmöglich beim Lesenlernen unterstützt werden können“, betonte Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Mit 68 ausgezeichneten Schulen hat sich die Zahl der Gütesiegelschulen gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Das zeigt, dass immer mehr Schulen Leseförderung gezielt und qualitätsvoll in ihrer Schulentwicklung verankern und die Unterstützungsangebote des Bildungsministeriums wirksam greifen.

Die prämierten Schulen überzeugten die Fachjury mit innovativen und zugleich systematisch verankerten Leseförderkonzepten, dem gezielten Einsatz diagnostischer Instrumente sowie Maßnahmen zur Stärkung der Lesemotivation. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung jener Basiskompetenzen, die für den weiteren Bildungsweg entscheidend sind.

Einen lebendigen Rahmen erhielt die Verleihung durch Schülerinnen und Schüler der OVS Ruckergasse, die Auszüge aus der Geschichte „Das Buchstabenmonster“ vorlasen. Persönliche Zitate von Kindern spannten den Bogen von den ersten Herausforderungen des Lesenlernens bis zur Freude am Lesen. Ergänzt wurde das Programm durch Einblicke von Lehrpersonen und Schulleitungen in die erfolgreiche Leseförderung an ihren Schulstandorten.

„Die ausgezeichneten Schulen zeigen, wie wirksame Leseförderung im Schulalltag gelingen kann. Nun gilt es, erfolgreiche Ansätze weiter zu verbreiten und die Lesekompetenzen aller Kinder nachhaltig zu stärken. Unser Ziel ist klar: Jedes Kind soll die bestmögliche Unterstützung erhalten, um sicher lesen zu lernen“, so Wiederkehr.

Über die Auszeichnung hinaus unterstützt das Lesegütesiegel Schulen bei ihrer Schulentwicklung. Der zugrunde liegende Kriterienkatalog bündelt evidenzbasierte Qualitätsmerkmale und bietet eine praxisnahe Orientierung für erfolgreiche Leseförderung.

Über das Lesegütesiegel „Lesen. Deine Superkraft“

Das bundesweite Lesegütesiegel „Lesen. Deine Superkraft“ zeichnet Volksschulen aus, die Leseförderung als zentralen Bestandteil ihrer Schulentwicklung verankern und durch qualitätsvolle Maßnahmen nachhaltig im Schulalltag umsetzen. Besonderes Augenmerk liegt auf diagnosebasierter Förderung, der Stärkung der Lesemotivation sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung der schulischen Lesekultur. Die Auszeichnung wird von Bildungsminister Christoph Wiederkehr verliehen.

Link zu den ausgezeichneten Schulen 2026