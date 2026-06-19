  • 19.06.2026, 14:07:02
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Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Traude Apel-Kossatz

Wien (OTS) - 

„Traude Apel-Kossatz hat ein Zuhause für die Fantasie der Kleinsten geschaffen“, würdigt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler die ehemalige Gründerin und Leiterin des Lilarums. „Eine Bühne, die zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Wiener Kinderkultur wurde und von ihrem Sohn weitergeführt wird.“

Die Gründerin des 1980 als Wanderbühne ins Leben gerufenen und seit 1997 an ihrem festen Standort in Wien verwurzelten Theaters vermochte es, „mit einer unerschütterlichen Portion Herzblut und einer tiefen Liebe zur jungen Zielgruppe generationsübergreifend Theatererlebnisse zu schaffen, die für viele Wienerinnen und Wiener der erste Kontakt mit Kunst waren und eine Liebe zum Figurentheater und Theater entfachten“, so die Wiener Stadträtin.

Traude Apel-Kossatz wird als treibende Kraft in Erinnerung bleiben, die als visionäre Unternehmerin aus einer Wanderbühne ein festes Haus geschaffen hat und damit eine ganze Ära des Wiener Kinderschauspiels geprägt hat. Dafür konnte sie Größen wie Hilde Sochor, Mavie Hörbiger und Anne Benett als Sprecherinnen für die als unverwechselbare Unikate im Haus geschaffenen Puppen gewinnen.

Kaup-Hasler abschließend: „Mein aufrichtiges Beileid gilt ihrer Familie sowie allen Weggefährt*innen.“

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Isabella Cseri
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
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