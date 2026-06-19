Reisen ohne Fernweh: Niederösterreich startet neue Sommerkampagne

St. Pölten (OTS) -

Mit der neuen Aktivierungskampagne „Reisen ohne Fernweh“ setzt die Niederösterreich Werbung im Sommer 2026 gezielte Impulse für Urlaub, Ausflüge und kurze Auszeiten ohne weite Anreise. Die Kampagne greift bekannte Begriffe und Situationen aus der Welt der Fern- und Flugreisen auf – von Jetlag bis Gepäck – und übersetzt sie mit einem Augenzwinkern in niederösterreichische Urlaubserlebnisse. Damit wird Niederösterreich als nahe, sichere und unkomplizierte Reisedestination für den Sommer positioniert.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Niederösterreich ist eine Reisedestination, die gerade im Sommer viele besondere Erlebnisse bietet: von erfrischenden Naturmomenten, die sich beim Radfahren und Wandern aktiv erleben lassen, über Kulturgenuss im Festival-Land bis hin zu regionaler Kulinarik. Wer Erholung sucht, muss nicht in die Ferne schweifen – das Gute liegt oft ganz nah. Unser Bundesland steht für sichere, gut erreichbare und qualitätsvolle Urlaubserlebnisse für Gäste aus Niederösterreich, Österreich und darüber hinaus.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, ergänzt: „Viele Sehnsüchte, die Gäste mit Fernreisen verbinden, lassen sich auch in Niederösterreich erleben: authentische Begegnungen, besondere Geheimtipps und zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten in Natur, Kultur und Genuss – ganz ohne lange Flugzeiten und Jetlag. Mit ‚Reisen ohne Fernweh‘ zeigen wir mit einem Augenzwinkern, wie nah besondere Urlaubsmomente liegen können, und setzen gezielte Impulse für den Sommer.“

Vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Entwicklungen und eines wachsenden Bedürfnisses nach sicheren, nahen und unkomplizierten Reisezielen setzt die Niederösterreich Werbung mit der Kampagne „Reisen ohne Fernweh“ gezielt Impulse für Urlaub und Auszeiten in Niederösterreich. Dafür werden bekannte Begriffe – vom Handgepäck bis zur Beinfreiheit – aus der Welt des Reisens aufgegriffen, neu interpretiert und mit Erlebnissen im Bundesland verknüpft.

Ziel der Kampagne ist es, kurzfristig zusätzliche Nachfrage für den Sommer zu aktivieren und Niederösterreich als attraktive Destination für Erholung, Genuss, Natur- und Kulturerlebnisse zu positionieren. Die Kampagne wird als 360°-Aktivierung mit starkem Online-Fokus ausgespielt. Zum Einsatz kommt sie neben den eigenen Kanälen der Niederösterreich Werbung unter anderem auf Video-on-Demand-Plattformen. Ergänzt wird die Ausspielung durch digitale Werbemittel in Form von Display- und Bewegtbild-Bannern auf relevanten Websites, Print-Sujets sowie durch aufmerksamkeitsstarke Digital-Out-of-Home-Maßnahmen an hochfrequentierten Standorten.

Ein Blick auf den österreichischen Sommergast zeigt, dass zentrale Reisemotive gut zum touristischen Angebot Niederösterreichs passen: Laut der im Mai 2026 von der Österreich Werbung veröffentlichten Studie „T-MONA Österreichgäste im Sommer 2025“ zählen Natur und Landschaft mit 60 Prozent zu den wichtigsten Gründen für die Wahl einer Destination. Die Unterkunft selbst sowie Sehenswürdigkeiten und Kultur folgen mit jeweils 28 Prozent.

Immer häufiger erfolgt die Anreise in den Urlaub auch öffentlich, 2025 lag dieser Wert bereits bei 14 Prozent. Autofreie Urlaube lassen sich in Niederösterreich besonders gut in öffentlich angebundenen Destinationen erleben – etwa in der Landeshauptstadt St. Pölten, in der Wachau mit der Wachaubahn, im südlichen Niederösterreich in Baden bei Wien oder Wiener Neustadt, in Retz im Weinviertel, im Mostviertel mit der Mariazellerbahn oder im Waldviertel mit der Waldviertelbahn.

Gerade diese gute Erreichbarkeit macht Niederösterreich im Sommer zu einer naheliegenden Wahl für Ausflüge, Kurztrips und Urlaube. Egal ob beim Abtauchen an Natur- und Flussbadeplätzen, bei Wander- und Radtouren oder bei Wein- und Kulturgenuss warten auf Gäste viele außergewöhnliche Sommermomente. Wer aus einem Sommerausflug einen Kurzurlaub machen möchte, findet mit den mehr als 60 Selected Stays besondere Unterkünfte, die den Aufenthalt in Niederösterreich stimmig abrunden.

Alle Reise-Tipps für den Sommer: www.niederoesterreich.at/reise-tipps

Nähere Informationen bei der NÖ Werbung unter 02742/9000-19844, Sophie Seeböck, und e-mail [email protected] und [email protected]