Fanpost ans österreichische Nationalteam: Spektakuläre Zustellung in den USA

Wien (OTS) -

Kurz vor dem zweiten Spiel des österreichischen Nationalteams in den USA ist die Spannung für die Spieler und ihre Fans groß, vor allem nach dem großartigen Sieg mit 3:1 in der ersten Spielrunde. Das zweite Spiel steht kurz bevor und pünktlich vor Anpfiff erreichte das Team noch eine ganz besondere Welle der Unterstützung aus der Heimat: Mit einer spektakulären Sonderzustellung brachte die Österreichische Post nicht nur tausende Grußbotschaften aus der Heimat ans Ziel, sondern auch eine Extraportion Glück, Motivation und Zusammenhalt.

Tausende Sendungen nach Fallschirmsprung erfolgreich übergeben

Während sich die Spieler in den vergangenen Wochen intensiv vorbereitet haben, liefen auch in Österreich die Vorbereitungen auf Hochtouren: Fans im ganzen Land gestalteten persönliche Botschaften – von motivierenden Worten über Glückwünsche bis hin zu Zeichnungen und Fotos. So entstand eine Vielzahl an emotionalen Sendungen, die eines eindrucksvoll zeigen: Der Rückhalt für das Nationalteam ist enorm.

Das Highlight der Aktion: Der erste Teil der Fanpost wurde über die Österreichische Post nicht auf herkömmlichem Weg zugestellt. Mit einem spektakulären Fallschirmsprung landeten die Botschaften direkt in den USA – überbracht von der „Sonderzustellerin“ Sophie Grill, einer österreichischen Fallschirmspringerin und Para-Ski-Athletin sowie ehemaligen Skirennläuferin, die die Unterstützung aus der Heimat sprichwörtlich aus der Luft lieferte. Ein außergewöhnlicher Moment, der verdeutlicht, wie weit echte Fanliebe gehen kann. Der zweite Teil der Sendungen erreichte das Team zuverlässig mit einem E-Fahrzeug der Österreichischen Post.

Besonders eindrucksvoll zeigt eine persönliche Geschichte eines kleinen Mädchens aus Österreich, wie viel in dieser Aktion steckt – die Post hat die ganze Reise per Video begleitet: Das Mädchen schrieb eine Fanbotschaft an das Nationalteam und ihre Nachricht wurde stellvertretend für viele tausende Sendungen auf ihrem Weg begleitet – von der Aufgabe in Österreich bis hin zur spektakulären Zustellung in den USA. Eine Reise, die erlebbar macht, wie nahe sich Fans und Team trotz großer Distanz sein können.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „Für die Fanpost haben wir uns etwas Spektakuläres überlegt: Eine Zustellung per Fallschirm in den USA! Das war eine ganz besondere letzte Meile, auf der wir wirklich viele Briefe und Postkarten von heimischen Fans an das Nationalteam in Santa Barbara übergeben durften. Ich hoffe, wir haben den Spielern damit eine Extraportion Motivation für die nächsten Spiele mitgegeben. Mit dieser Aktion zeigen wir, was alles möglich ist, wenn Teamgeist und Logistik zusammenkommen. Ich wünsche dem österreichischen Nationalteam viel Erfolg für die kommenden Spiele!“

Alessandro Schöpf, ÖFB-Spieler: „Es waren viele schöne Briefe dabei und genau diese Botschaften motivieren uns natürlich sehr für die bevorstehenden Spiele.“

Phillipp Mwene, ÖFB-Spieler: „Man merkt, dass die Unterstützung und Vorfreude riesengroß ist. All das bedeutet uns sehr viel und gibt uns Kraft, vor allem weil wir so viel Unterstützung aus ganz Österreich bekommen.“

Sophie Grill, Fallschirmspringerin: „Es war unglaublich: Ich hatte für den Sprung einen großen Rucksack voller Fanpost mit und die restlichen Fanbotschaften wurden in einem E-Fahrzeug transportiert. Es freut mich, dass ich all die großartigen Nachrichten übergeben darf und so eine Verbindung zwischen dem Team und den Fans herstellen kann.“

Jetzt noch schnell Fanpost schreiben und versenden

Fußballfans haben auch jetzt noch die Möglichkeit, ihre persönlichen Botschaften per Post an das Nationalteam zu senden. Die Österreichische Post sammelt nach wie vor alle eingehenden Sendungen und stellt sicher, dass jede einzelne Botschaft zuverlässig bei den Spielern ankommt – getreu dem Motto: „Immer wieder, immer wieder, immer da, wenn du uns brauchst.“

Alle Fotos und Videos stehen zum Download im Medien-Hub zur Verfügung.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juni 2026)