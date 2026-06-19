Matura: Ergebnisse für rund 7600 Maturantinnen und Maturanten in NÖ stehen fest

St. Pölten (OTS) -

In Niederösterreich haben rund 7600 Schülerinnen und Schüler die Zentralmatura erfolgreich absolviert und damit einen bedeutenden Lebensabschnitt abgeschlossen. „Die Matura markiert einen wichtigen Meilenstein im Leben junger Menschen – sie eröffnet vielfältige Perspektiven, sei es beim Einstieg ins Berufsleben oder auf dem Weg zu einem Studium. Das Gefühl, diese Herausforderung bewältigt zu haben, ist für jede Maturantin und jeden Maturanten etwas Besonderes“, betonen Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum.

In der AHS liegt der Anteil an „Nicht genügend“ in Deutsch bei lediglich 0,6 Prozent, dem stehen 19,8 Prozent mit der Note „Sehr gut“ gegenüber. In Englisch beträgt der Anteil „Nicht genügend“ 0,8 Prozent, während 21,9 Prozent mit „Sehr gut“ bewertet wurden. In Mathematik erhielten 2,0 Prozent ein „Nicht genügend“, jedoch 15,7 Prozent ein „Sehr gut“. Damit ergibt sich eine Erfolgsquote von 99,4 Prozent in Deutsch, 99,2 Prozent in Englisch und 98,0 Prozent in Mathematik.

Auch in den BHS zeigen sich erfreuliche Ergebnisse: In Deutsch stehen 1,1 Prozent „Nicht genügend“ 14,5 Prozent „Sehr gut“ gegenüber. In Englisch beträgt der Anteil negativer Beurteilungen 1,1 Prozent, während 16,5 Prozent mit „Sehr gut“ abschnitten. In Mathematik liegt die Quote der „Nicht genügend“ bei 2,5 Prozent, während 13,8 Prozent ein „Sehr gut“ erreichten. Somit bestanden 98,9 Prozent die Deutsch-, 98,9 Prozent die Englisch- und 97,5 Prozent die Mathematik-Matura.

„Wir gratulieren allen Maturantinnen und Maturanten herzlich zu ihren Leistungen und wünschen ihnen für die Zukunft viel Erfolg – sei es im Studium, im Beruf oder auf anderen Wegen. Denjenigen, die noch eine zweite Chance benötigen, wünschen wir für den nächsten Prüfungstermin alles Gute und viel Zuversicht“, so Teschl-Hofmeister und Fritthum abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]