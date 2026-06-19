  • 19.06.2026, 12:47:02
  • /
  • OTS0084

Matura: Ergebnisse für rund 7600 Maturantinnen und Maturanten in NÖ stehen fest

LR Teschl-Hofmeister: Ergebnisse können sich auch heuer sehen lassen

St. Pölten (OTS) - 

In Niederösterreich haben rund 7600 Schülerinnen und Schüler die Zentralmatura erfolgreich absolviert und damit einen bedeutenden Lebensabschnitt abgeschlossen. „Die Matura markiert einen wichtigen Meilenstein im Leben junger Menschen – sie eröffnet vielfältige Perspektiven, sei es beim Einstieg ins Berufsleben oder auf dem Weg zu einem Studium. Das Gefühl, diese Herausforderung bewältigt zu haben, ist für jede Maturantin und jeden Maturanten etwas Besonderes“, betonen Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Karl Fritthum.

In der AHS liegt der Anteil an „Nicht genügend“ in Deutsch bei lediglich 0,6 Prozent, dem stehen 19,8 Prozent mit der Note „Sehr gut“ gegenüber. In Englisch beträgt der Anteil „Nicht genügend“ 0,8 Prozent, während 21,9 Prozent mit „Sehr gut“ bewertet wurden. In Mathematik erhielten 2,0 Prozent ein „Nicht genügend“, jedoch 15,7 Prozent ein „Sehr gut“. Damit ergibt sich eine Erfolgsquote von 99,4 Prozent in Deutsch, 99,2 Prozent in Englisch und 98,0 Prozent in Mathematik.

Auch in den BHS zeigen sich erfreuliche Ergebnisse: In Deutsch stehen 1,1 Prozent „Nicht genügend“ 14,5 Prozent „Sehr gut“ gegenüber. In Englisch beträgt der Anteil negativer Beurteilungen 1,1 Prozent, während 16,5 Prozent mit „Sehr gut“ abschnitten. In Mathematik liegt die Quote der „Nicht genügend“ bei 2,5 Prozent, während 13,8 Prozent ein „Sehr gut“ erreichten. Somit bestanden 98,9 Prozent die Deutsch-, 98,9 Prozent die Englisch- und 97,5 Prozent die Mathematik-Matura.

„Wir gratulieren allen Maturantinnen und Maturanten herzlich zu ihren Leistungen und wünschen ihnen für die Zukunft viel Erfolg – sei es im Studium, im Beruf oder auf anderen Wegen. Denjenigen, die noch eine zweite Chance benötigen, wünschen wir für den nächsten Prüfungstermin alles Gute und viel Zuversicht“, so Teschl-Hofmeister und Fritthum abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. (FH) Kathrin Vollkrann, MLS
Telefon: 02742/9005-12312
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. (FH) Kathrin Vollkrann, MLS
Telefon: 02742/9005-12312
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright