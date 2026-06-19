SPÖ-Termine von 22. bis 28. Juni 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 22. Juni 2026

9.30 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr trifft den Staatsminister von Monaco Christophe Mirmand (Palais de l'Europe, Straßburg).

10.30 Uhr Verleihung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl (Parlament).

Vizekanzler, Sportminister Andreas Babler und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt beim Public Viewing des Österreich-WM-Spiels gegen Argentinien (WUK).

DIENSTAG, 23. Juni 2026

8.30 Uhr Pressegespräch mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und SPÖ-EU-Abgeordnetem Hannes Heide zu „10 Jahre Brexit – führen alle Wege zurück nach Brüssel?“ (Europäisches Parlament in Brüssel, MEP-Salons im Multifunctional Restaurant, SPINELLI-Gebäude, Ebene 0).

9.20 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr trifft die Außenministerin von Monaco Isabelle Berro-Amadei (Straßburg).

10.30 Uhr Das Renner-Institut lädt gemeinsam mit der Foundation for European Progressive Studies (FEPS) zum Expert*innengespräch über „How Progressives should think about migration – 7th Next Left Lecture“. Mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder, dem Ökonomen Alan Manning und FEPS-Generalsekretär László Andor. Infos und Livestream unter https://renner-institut.at/veranstaltungen/how-progressives-should-think-about-migration (Europäisches Parlament in Brüssel und online).

19.00 Uhr Das Kreisky Forum lädt zum Gespräch von Robert Misik mit Volker Weiß und Gabriela Greilinger über „Im geistigen Bürgerkrieg? Denken, Ideologien und Geistesgeschichte der radikalen Rechten“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/im-geistigen-buergerkrieg-denken-ideologien-und-geistesgeschichte-der-radikalen-rechten (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 24. Juni 2026

13.15 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr eröffnet ein Treffen von weiblichen Abgeordneten und Botschafterinnen anlässlich des Internationalen Tags „Frauen in der Diplomatie“ (Palais de l'Europe, Straßburg).

DONNERSTAG, 25. Juni 2026

Bundesministerin Korinna Schumann und Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nehmen an der Eröffnung der Nationalen Special Olympics Sommerspiele teil (Sport Arena Wien).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

19.00 Uhr Das Kreisky Forum lädt zum Gespräch von Raimund Löw mit Liu Feitao, Xie Bo, Thomas Eder, Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Yang Bowen, Daniel Fuchs, Oliver Radtke und Bu Shaohua über „China and the European Union: Challenges, dynamics and multilateralism in a transforming landscape“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/china-and-the-european-union-challenges-dynamics-and-multilateralism-in-a-transforming-landscape (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 26. Juni 2026

14.30 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats Petra Bayr nimmt an der Konferenz „Youth Perspectives for a New Democratic Pact for Europe“ teil (European Youth Centre (EYC), Straßburg).

SONNTAG, 28. Juni 2026

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt besucht den Großen Preis von Österreich (Red Bull Ring, Spielberg).

(Schluss) bj/lw