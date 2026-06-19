  • 19.06.2026, 12:03:32
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Stromverbrauch im Blick: Grünwelt Energie informiert über den Energiebedarf in Österreichs Haushalten

Wien (OTS) - 

Wie hoch ist der Stromverbrauch in österreichischen Haushalten und wie teilt sich dieser auf? Grünwelt Energie informiert mit Daten und Hintergründen.

Der Strombedarf richtet sich hauptsächlich nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. Ein Einpersonenhaushalt benötigt in Österreich im Schnitt etwa 1.500 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr, während Familien mit drei Personen etwa 3.500 kWh und Vierpersonenhaushalte im Durchschnitt 4.250 kWh im Jahr verbrauchen.

Stromverbrauch österreichischer Privathaushalt

Durchschnittliche Verteilung:

  • Informationstechnik/TV/Audio: 28%
  • Waschen/Trocknen: 14%
  • Licht: 13%
  • Kühlen/Gefrieren: 11%
  • Kochen: 9%
  • Spülen: 8%
  • Sonstiges: 17%

Homeoffice als zusätzlicher Verbrauchsfaktor

Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden hat den privaten Energiebedarf spürbar verändert. Durch die vermehrte Nutzung des Homeoffice während der Corona-Pandemie entstand in Österreich im Schnitt eine Steigerung des Stromverbrauchs um etwa 5% pro Haushalt für 2020. Wenn Computer viele Stunden laufen und weitere Elektrogeräte intensiver genutzt werden, macht sich dies bemerkbar. Zusätzlich erhöht sich in der kalten Jahreszeit auch der Heizbedarf um schätzungsweise 4%, wenn Wohnräume durchgehend geheizt werden.

Der "Rebound-Effekt" bei neuen Elektrogeräten

Ein Phänomen beim Energiesparen ist der sogenannte "Rebound-Effekt". Dieser beschreibt, warum moderne, hocheffiziente Geräte die Stromrechnung nicht immer automatisch senken. Der Grund liegt oft im veränderten Nutzungsverhalten oder der Gerätedimensionierung: Wenn ein neuer Fernseher zwar pro Quadratzentimeter weniger Strom benötigt, dafür aber größer gekauft wird oder länger läuft, hebt dies den Einspareffekt wieder auf. Effizienz führt also nur dann zu Einsparungen, wenn die Gewohnheiten beibehalten werden. Gleichzeitig lohnt es sich, häufige Fehlannahmen beim Energiesparen zu kennen und funktionierende Tipps anzuwenden.

Über Grünwelt

Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Unternehmen bietet zudem flächendeckend verschiedene Gastarife in Österreich an.

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