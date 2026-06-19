  • 19.06.2026, 12:00:33
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  • OTS0079

„Das Gespräch“ zum Thema „Welt ohne Spielregeln – Regieren nur noch Deals und das Recht des Stärkeren?“

Am 21. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Volker Türk, Cathryn Clüver Ashbrook und Gordon Repinski

Wien (OTS) - 

Frieden oder nur eine Atempause im Krieg zwischen den USA und Iran? Donald Trumps Machtpolitik hat längst Folgen für uns alle – von hohen Preisen bis zu Sicherheitsfragen. Hat das Recht des Stärkeren endgültig die Nachkriegsordnung abgelöst? Während sich Österreich über den Einzug in den UN-Sicherheitsrat freut, stellt sich eine grundsätzliche Frage: Welche Bedeutung haben die Vereinten Nationen sowie das Völkerrecht und Menschenrechte heute noch? Können internationale Regeln die Weltpolitik überhaupt noch beeinflussen? Und wie verwundbar sind kleinere Staaten wie Österreich?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 21. Juni 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Volker Türk
UN-Hochkommissar für Menschenrechte

Cathryn Clüver Ashbrook
US-Expertin

Gordon Repinski
Chefredakteur „Politico“ Deutschland

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