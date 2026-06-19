- 19.06.2026, 11:49:02
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Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 20.6.
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) ist am Samstag, den 20. Juni bei Niklas Lercher „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
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