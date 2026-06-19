FIFA Fußball-WM 2026 im ORF mit Ecuador – Curaçao und Tunesien – Japan

Wien (OTS) -

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF am Sonntag, dem 21. Juni, und einmal mehr heißt es für die Fans Durchhaltevermögen zu beweisen: Ab 1.50 Uhr (Kick-off 2.00 Uhr) trifft Ecuador auf Curaçao, Daniel Warmuth und Michael Liendl kommentieren. Mit Ankick-Zeit 6.00 Uhr geht es danach mit Tunesien – Japan weiter. Thomas König kommentiert dabei mit Michael Liendl.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.05 Uhr in ORF 2, gehostet von Christian Diendorfer und Michael Liendl. Bereits ab 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 halbstündlich ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.