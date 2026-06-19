Mentoring Austria erweitert Vorstand und setzt auf Partnerschaften mit Wirkung

Wien (OTS) -

Die Mitglieder des Dachverbandes Mentoring Austria haben im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung einen neuen Vorstand für die Funktionsperiode 2026–2028 gewählt.

Mit der Neubesetzung und Erweiterung setzt der österreichweite Dachverband für soziales Mentoring seinen Kurs als starke Stimme für Mentoring in Österreich und Schnittstelle zur Wirtschaft fort.

Der neue Vorstand vereint Expertise aus den Bereichen Bildung, Soziales, Freiwilligenmanagement, Integration, Wirtschaft und Organisationsentwicklung. Gemeinsam mit dem Generalsekretariat wird er die strategische Weiterentwicklung des Verbands in den kommenden Jahren gestalten. Neu in den Vorstand gewählt wurden Nora Eberharter-Rhomberg, Geschäftsführerin von Sindbad Social Business und Johannes Mühlbachler, Unternehmer und Wirtschaftscoach.

„Mentoring schafft Chancen, stärkt gesellschaftliche Teilhabe und verbindet Menschen über soziale und kulturelle Grenzen hinweg. Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit und Wirkung von sozialem Mentoring in Österreich weiter zu stärken und die Rahmenbedingungen für Mentoringorganisationen nachhaltig zu verbessern“ , betont Ljubica Župarić, wiedergewählte Vorstandsvorsitzende.

Mentoring Austria vertritt als Dachverband Organisationen aus ganz Österreich, die Mentoringprogramme für Kinder und Jugendliche, Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung, Frauen, Studierende sowie weitere Zielgruppen umsetzen. Gemeinsam erreichen die Mitgliedsorganisationen jährlich tausende Menschen durch qualitätsvolle Mentoringbeziehungen.

Für die kommende Funktionsperiode setzt der Verband insbesondere auf:

den Ausbau von Partnerschaften im Wirtschafts- und Bildungssektor,

die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards und Wissenstransfer,

eine stärkere Sichtbarkeit der gesellschaftlichen Wirkung von Mentoring,

den Ausbau nationaler und europäischer Kooperationen,

die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Mentoringorganisationen und freiwilliges Engagement.

Generalsekretärin Marianne Sorge-Grace bedankt sich bei Birgit Radl-Wanko (younus) für die gute Zusammenarbeit in der nun abgelaufenen Periode und begrüßt die neu und wiedergewählten Vorstandsmitglieder:

„Mentoring lebt von Beziehungen, Zusammenarbeit und dem Engagement vieler Menschen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem neuen Vorstand die nächste Entwicklungsphase von Mentoring Austria zu gestalten.“

Ljubica Župarić, Eva Rosewich und Michael Fembek verbleiben im Vorstand, der sich nun wie folgt zusammensetzt:

Ljubica Župarić, Vorsitzende (MutMachen, GenerationenLernen - Einstieg GmbH)

(MutMachen, GenerationenLernen - Einstieg GmbH) Eva Rosewich, Stellvertretende Vorsitzende (Hands On Mentoring)

Michael Fembek (Verein Sinnstifter)

Nora Eberharter-Rhomberg (Sindbad Social Business)

Johannes Mühlbachler (Verein Sinnstifter)

Über Mentoring Austria

Mentoring Austria ist der österreichweite Dachverband für soziales Mentoring. Der Verband vernetzt Mentoringorganisationen, fördert Qualitätsentwicklung und Wissenstransfer und setzt sich für die gesellschaftliche Anerkennung und Weiterentwicklung von Mentoring in Österreich ein.

Pressekontakt

Marianne Sorge-Grace, Geschäftsführung Mentoring Austria

[email protected]

www.mentoring-austria.org