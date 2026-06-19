- 19.06.2026, 11:28:02
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ORF-DialogForum: Was kann Kultur?
Am 23. Juni um 13.00 Uhr im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 29. Juni um 13.00 Uhr in ORF III sowie auf ORF ON und ORF Sound
Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, und Schriftstellerin Gertraud Klemm im ORF-DialogForum: Kurz nach Ende der Wiener Festwochen und knapp vor dem Jubiläum der Tage der deutschsprachigen Literatur diskutiert Klaus Unterberger mit seinen Gästen den Kulturauftrag des ORF: Was meinen wir, wenn wir von Kultur sprechen? Ist sie ein Qualitätsmerkmal oder nur Geschmacksfrage? Wem nützt Kultur eigentlich? Und nicht zuletzt: Woran kann man den„Kulturauftrag“ des ORF erkennen?
In einem ORF-DialogForum am Dienstag, dem 23. Juni 2026, um 13.00 Uhr diskutieren darüber unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) im ORF RadioKulturhaus:
· Gertraud Klemm, Schriftstellerin
· Lelonilla Biba Lolay, Künstlerin
· Maurice Pfaffenberger, Lehrling bei SPAR
· Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen
· Bea Robein, Arts for Health Austria
· Siegfried Steinlechner, ORF Kultur
Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Montag, dem 29. Juni, um 13.00 Uhr in ORF III und auf ORF ON zu sehen sowie auf ORF Sound nachzuhören.
Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.
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