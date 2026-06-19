ORF-DialogForum: Was kann Kultur?

Wien (OTS) -

Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen, und Schriftstellerin Gertraud Klemm im ORF-DialogForum: Kurz nach Ende der Wiener Festwochen und knapp vor dem Jubiläum der Tage der deutschsprachigen Literatur diskutiert Klaus Unterberger mit seinen Gästen den Kulturauftrag des ORF: Was meinen wir, wenn wir von Kultur sprechen? Ist sie ein Qualitätsmerkmal oder nur Geschmacksfrage? Wem nützt Kultur eigentlich? Und nicht zuletzt: Woran kann man den„Kulturauftrag“ des ORF erkennen?

In einem ORF-DialogForum am Dienstag, dem 23. Juni 2026, um 13.00 Uhr diskutieren darüber unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) im ORF RadioKulturhaus:

· Gertraud Klemm, Schriftstellerin

· Lelonilla Biba Lolay, Künstlerin

· Maurice Pfaffenberger, Lehrling bei SPAR

· Milo Rau, Intendant der Wiener Festwochen

· Bea Robein, Arts for Health Austria

· Siegfried Steinlechner, ORF Kultur

Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Montag, dem 29. Juni, um 13.00 Uhr in ORF III und auf ORF ON zu sehen sowie auf ORF Sound nachzuhören.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.