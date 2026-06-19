- 19.06.2026, 11:27:32
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GRÜNE — TERMINE
Von 22. bis 28. Juni
Donnerstag, 25. bis Freitag, 26 Juni
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Arbeitsbesuch in München anlässlich der Verleihung des Bayrischen Naturschutzpreises. Zudem steht ein Austauch mit ihrer deutschen Kollegin Katharina Schulze, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayrischen Landtag, am Programm.
Donnerstag, 25. Juni
18:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt am Wahlkampfabtakt der Grünen Graz teil
Ort: Kaiser-Josef-Platz, 8010 Graz
Freitag, 26. Juni
19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an Musik am Fluss teil
Ort: Naschpark, 1060 Wien
Samstag, 27. Juni
12:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der CSD Parade in Graz teil
Ort: Graz
13:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt an der diesjährigen Pride in Linz teil
Ort: Linz
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
E-Mail: [email protected]
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