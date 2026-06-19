GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Donnerstag, 25. bis Freitag, 26 Juni

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Arbeitsbesuch in München anlässlich der Verleihung des Bayrischen Naturschutzpreises. Zudem steht ein Austauch mit ihrer deutschen Kollegin Katharina Schulze, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayrischen Landtag, am Programm.

Donnerstag, 25. Juni

18:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt am Wahlkampfabtakt der Grünen Graz teil

Ort: Kaiser-Josef-Platz, 8010 Graz

Freitag, 26. Juni

19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an Musik am Fluss teil

Ort: Naschpark, 1060 Wien

Samstag, 27. Juni

12:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt an der CSD Parade in Graz teil

Ort: Graz

13:00 Uhr: Stv.-Bundessprecherin Alma Zadić nimmt an der diesjährigen Pride in Linz teil

Ort: Linz