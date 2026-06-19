FPÖ-Resch fordert Volksgarage – auch Teilrückbau des Krottenbach-Radweges kein Tabu

Wien (OTS) -

„Die Parkplatznot in der Krim und entlang der Krottenbachstraße ist seit Jahren bekannt. Anstatt Lösungen zu schaffen, haben SPÖ, NEOS und Grüne mit dem Krottenbach-Radweg rund 200 Parkplätze vernichtet und die Situation für die Anrainer massiv verschärft“, kritisiert der FPÖ-Mobilitätssprecher und geschäftsführende FPÖ-Döbling-Bezirksparteiobmann Klemens Resch.

Besonders alarmierend ist, dass die von der Stadt Wien beauftragte Stellplatzerhebung mittlerweile eine Auslastung von bis zu 97,9 Prozent in den Abendstunden ausweist. „Diese Zahlen zeigen schwarz auf weiß, dass die Parkplatzkapazitäten im Grätzel praktisch ausgeschöpft sind. Freie Stellplätze sind zur Hauptnutzungszeit kaum mehr vorhanden“, so Resch.

Die FPÖ-Döbling fordert daher die Prüfung einer Volksgarage unter dem Krimpark, um den Parkplatzdruck nachhaltig zu reduzieren und die Wohnstraßen zu entlasten.

„Besonders problematisch ist, dass der Radweg bei weitem nicht jene Nutzung aufweist, die von seinen Befürwortern angekündigt wurde. Wer hunderte Parkplätze beseitigt, muss sich die Frage gefallen lassen, ob der tatsächliche Nutzen diesen Eingriff überhaupt rechtfertigt. Deshalb darf auch ein (Teil-)Rückbau des Projekts kein Tabu sein“, betont Resch.

Mit dem in der Bezirksvertretung eingebrachten Antrag soll geprüft werden, ob eine Tiefgarage mit leistbaren Tarifen für Anrainer errichtet werden kann.

„Die Menschen erwarten sich eine Verkehrspolitik mit Hausverstand statt ideologischer Prestigeprojekte. Wien muss endlich die Folgen seiner Fehlentscheidungen korrigieren und Maßnahmen setzen, die den Anrainern tatsächlich helfen“, so Resch abschließend.