  • 19.06.2026, 11:25:32
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Stermann und Grissemann präsentieren „Gags Gags Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ am 23. Juni

Außerdem in „DIE.NACHT“ in ORF 1 und auf ORF ON: Dacapo „Science Busters – Wer nichts weiß muss alles glauben“

Wien (OTS) - 

Dirk Stermann und Christoph Grissemann blicken in „Gags Gags Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ auf eine abwechslungsreiche Saison zurück. Die letzte Folge vor der Sommerpause ist am Dienstag, dem 23. Juni 2026, um 21.55 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON zu sehen. Um 22.55 Uhr stellen die „Science Busters – Wer nichts weiß muss alles glauben“ ihr „Ganzheitliches Halbwissen“ unter Beweis.

„Gags Gags Gags – Highlights aus Willkommen Österreich“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Rechtzeitig vor der WM-bedingten langen Sommerpause zeigt „Willkommen Österreich“ die Highlights der Saison: Zu sehen sind emotionale Höhepunkte, wie „Ein Jahr Bundesregierung“ oder Hundestar Oskar. Außerdem blicken Stermann und Grissemann zurück auf schillernde Momente im ORF-Programm und weniger schillernde Momente im ORF – bis hin zu den unerschrockenen Außeneinsätzen der Reporter Marc und Dave und den unkorrumpierbaren Synchro-Meistern Maschek. Dazu gibt es noch die schönsten Talkmomente mit Helene Fischer, Andreas Vitásek, Andreas Herzog & Toni Polster, Uschi Glas, Victoria Swarovski & Michael Ostrowski und vielen mehr. Bleibt nur die Frage: Was befindet sich in Grissemanns ominösem Kuvert? Und kann der Inhalt wirklich die Nation ins Wanken bringen?

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