ORF-„Pressestunde“ mit Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur

Wien (OTS) -

Geld ausgeben ist viel einfacher, als Geld zurückholen – kaum jemand weiß das besser als Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur und somit Anwalt und Berater der Republik. Das Betätigungsfeld ist groß und umfasst die Causa Benko ebenso wie den Privatkonkurs Grasser oder die Corona-Finanzhilfen, um nur ein paar Themen zu nennen. Und da ist dann noch die „Florentiner Kommission“, die klären soll, wer Anspruch auf die Habsburg-Juwelen hat, die im vergangenen Jahr aufgetaucht sind. Ministererfahrung hat Wolfgang Peschorn übrigens auch – im Kabinett Bierlein war er Innenminister. Wo sieht Peschorn die großen Brocken, die es für die Republik noch zu erstreiten gibt? Hat sich seine Arbeit in den letzten zwei Jahrzehnten verändert? Und welche Rolle spielt die Musik in seinem Leben?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 21. Juni 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Petra Stuiber, „Der Standard“, und Christoph Varga, ORF.