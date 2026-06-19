  • 19.06.2026, 11:23:03
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  • OTS0064

Georg Ecker: „SPÖ-Minister Hanke hungert die Bahn wieder aus“

Grüne NÖ kritisieren SPÖ-Betonpolitik als "klimapolitischen und wirtschaftspolitischen Holzweg"

St. Pölten (OTS) - 

Angesichts der Verzögerungen bei ÖBB-Projekten in Niederösterreich, kritisiert Georg Ecker, Landtagsabgeordneter und Verkehrssprecher der Grünen Niederösterreich:

"SPÖ-Minister Hanke hungert die Bahn wieder aus und baut mit dem Geld Transit-Autobahnen. Das ist der falsche Weg und ein Hohn für die Pendlerinnen und Pendler, die mit täglichen Problemen auf den Zugstrecken in der Ostregion zu kämpfen haben. Investitionen in die Bahn rechnen sich mehrfach: bessere Bedingungen für Pendler:innen, große Wertschöpfung in Österreich, da viele Zulieferbetriebe aus Österreich kommen und klimafreundliche Mobilität. Die SPÖ ist mit dieser Betonpolitik nicht nur klimapolitisch auf dem Holzweg, sondern auch wirtschaftspolitisch."

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