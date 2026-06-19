„Hohes Haus“: Pilnacek-Ausschuss, Graz-Wahl, Politik und Emotionen

Wien (OTS) -

Rebekka Salzer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 21. Juni 2026, um 12.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Pilnacek-Ausschuss

Nach fünf Wochen Pause gab es diese Woche wieder zwei Befragungstage im Pilnacek-Untersuchungsausschuss. Geladen waren eine Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, an diese wurde das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Krems wegen möglicher Befangenheit abgetreten. Außerdem sagten drei Spitzenpolizisten vor dem Ausschuss aus. Dabei ging es vor allem darum, ob die Polizeichefs Einfluss auf die Ermittlungen genommen haben und ob am Tatort gemäß des Leitfadens gearbeitet wurde. Claus Bruckmann war im Ausschuss dabei.

Gast im Studio ist Christian Hafenecker, Fraktionsführer der FPÖ im Ausschuss.

Eine Woche vor der Graz-Wahl

Seit fünf Jahren steht mit Elke Kahr in Graz eine kommunistische Bürgermeisterin an der Spitze der zweitgrößten Stadt Österreichs – eine politische Konstellation, die bundesweit einzigartig ist. Laut Umfragen könnte die Grazer KPÖ sogar noch dazugewinnen. Liegt das nur an der Spitzenkandidatin, die einen Großteil ihres Politikerinnengehalts spendet, oder hat die KPÖ in Zukunft auch Chancen, bei bundesweiten Wahlen und damit in den österreichischen Nationalrat einzuziehen? Susanne Däubel war für „Hohes Haus“ beim Wahlkampf der KPÖ in Graz dabei.

Politik und Emotionen

Diese Woche fand im Parlament der Tag der Parlamentsforschung statt. Internationale Vortragende gaben Antworten auf die Frage, welche Rolle Vernunft und Emotionen in der Politik spielen. Sei es bei der Gesetzgebung oder der politischen Kommunikation. Doch können zu viele negative Emotionen eine Demokratie zum Kippen bringen? Caroline Picker hat mit Forschenden gesprochen.