Zehetner: Franz Angerer als Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur wiederbestellt

Wien (OTS) -

Der Vorstand der Österreichischen Energieagentur (AEA) hat DI Franz Angerer für eine weitere Funktionsperiode als Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur wiederbestellt. Damit setzt die AEA in einer entscheidenden Phase der Transformation des Energiesystems auf Kontinuität, fachliche Erfahrung und wissenschaftliche Expertise.

Franz Angerer steht seit November 2021 an der Spitze der Österreichischen Energieagentur. In den vergangenen Jahren hat er die Agentur als zentrale wissenschaftliche Kompetenzstelle für Energie- und Klimafragen weiterentwickelt und ihre Rolle als verlässliche Partnerin von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Ländern gestärkt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Energiepolitik und Energiewirtschaft bringt Angerer fundierte Kenntnisse über die Herausforderungen eines sicheren, leistbaren und nachhaltigen Energiesystems mit.

Mit der Novelle des Bundesministeriengesetzes und der Statutenänderung der Österreichischen Energieagentur wurde auch die Zusammensetzung des Vorstands neu geregelt. Den Vorsitz führt das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, erster Stellvertreter ist das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, zweiter Stellvertreter ist der jeweilige Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz.

„Franz Angerer verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit langjähriger Erfahrung in der Energiepolitik. Seine Wiederbestellung ist ein wichtiges Signal für Kontinuität und Stabilität in einer Phase, in der wir den Umbau unseres Energiesystems konsequent vorantreiben und gleichzeitig Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit stärken müssen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, betont Elisabeth Zehetner, Staatssekretärin für Energie, Start-ups und Tourismus im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET).

Franz Angerer bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen: „Ich freue mich sehr über die Wiederbestellung und danke dem Vorstand für das Vertrauen. Gemeinsam mit dem Team der Österreichischen Energieagentur werden wir weiterhin wissenschaftlich fundierte Lösungen für ein sicheres, leistbares und nachhaltiges Energiesystem entwickeln und Bund, Länder, Wirtschaft und Verwaltung bei den anstehenden Transformationsprozessen unterstützen.“

Die Österreichische Energieagentur ist als gemeinnütziger wissenschaftlicher Verein organisiert und unterstützt Bund, Länder, Wirtschaft und internationale Organisationen mit unabhängiger Expertise in den Bereichen Energie, Klimaschutz und Transformation des Energiesystems. Mitglieder der Agentur sind der Bund, alle Bundesländer sowie Unternehmen, Interessenvertretungen und wissenschaftliche Einrichtungen. Die Geschäftsführung wird vom Vorstand der Österreichischen Energieagentur bestellt.