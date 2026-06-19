LR Rosenkranz: Niederösterreichs Obst und Gemüse überzeugen mit Qualität, Regionalität und Sicherheit

St. Pölten (OTS) -

„Die Erdbeersaison 2026 zeigt einmal mehr, dass sich die Konsumenten in Niederösterreich auf ihre heimischen Produkte verlassen können. Zum Abschluss der Saison können wir zusammenfassend melden, dass in Niederösterreich hochwertige, sichere und frische Lebensmittel aus der Region auf den Tisch kommen“, betont Konsumentenschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz.

Gerade im Bereich der Lebensmittelsicherheit zahle sich die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Kontrollbehörden und Konsumentenschutz aus. „Die heimischen Produzenten arbeiten verantwortungsvoll und halten hohe Qualitätsstandards ein. Die Kontrollen verliefen auch heuer äußerst erfreulich – es gab keinerlei Beanstandungen. Das bestätigt die ausgezeichnete Arbeit unserer Bauern und schafft zusätzliches Vertrauen bei den Konsumenten“, so Rosenkranz.

Wer heimische Produkte kauft, profitiere von nachvollziehbarer Herkunft, kurzen Transportwegen und streng kontrollierter Qualität. „Unsere Konsumenten können sich darauf verlassen, dass niederösterreichische Erdbeeren und Spargel nicht nur frisch und geschmackvoll, sondern auch sicher sind. Die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kontrollorganen trägt wesentlich dazu bei, dieses hohe Niveau dauerhaft zu gewährleisten“, erklärt die Landesrätin.

Besonders erfreulich sei zudem, dass die niederösterreichischen Landwirte auch unter schwierigen Wetterbedingungen ihre Verlässlichkeit unter Beweis gestellt und überdurchschnittlich hohe Erträge erzielt haben.

„Mit dem Kauf von niederösterreichischem Obst oder Gemüse entscheiden sich die Konsumenten bewusst für Qualität, Sicherheit und Regionalität. Gleichzeitig unterstützen sie jene bäuerlichen Familienbetriebe, die tagtäglich mit großer Sorgfalt und Verantwortung für eine verlässliche Lebensmittelversorgung sorgen“, betont Rosenkranz abschließend.