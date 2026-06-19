Innovation Circle: Ein Kreis für zündende Ideen

Wien (OTS) -

Begeisterung für Wissenschaft und Technik zu vermitteln – das ist dem Technischen Museum Wien (TMW) in die Substanz eingeschrieben. Der Auftrag, Innovationen zu fördern, sie zu zeigen und technischen Fortschritt in die Gesellschaft zu tragen, ist über hundert Jahre alt und trotzdem aktuell wie nie. Diese Mission steht auch im Mittelpunkt der Arbeit eines neu gegründeten Netzwerks: Am 18. Juni 2026 fand die Auftaktveranstaltung des Innovation Circle im TMW statt.

Zukunft gestalten – Inspiration teilen

Engagierte Persönlichkeiten aus Industrie, Wissenschaft und Forschung und private Unterstützer:innen fanden im größten Technikmuseum Österreichs zusammen, um sich darüber auszutauschen, welche Rolle das Museum als Motor für Innovationen und verbindendes Element zwischen Industrie, Forschung und Gesellschaft spielt. Der Innovation Circle lädt zum Perspektivwechsel ein, um gemeinsam zukunftsweisende Formate zu entwickeln, die insbesondere der Förderung junger Talente aus Wissenschaft und Technik zugutekommen. „Die Mitglieder des Innovation Circle verbindet die Leidenschaft für technische Innovation und Forschung“, so TMW-Generaldirektor Peter Aufreiter. „Der Gedanke war naheliegend, das Museum nicht nur als Vermittler zwischen Technik und Gesellschaft zu sehen, sondern auch einen direkten, nachhaltigen Austausch von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu etablieren, um so das ganze Potenzial innovativen Denkens in Österreich sichtbar zu machen und zu fördern.“

Eröffnet wurde die Auftaktveranstaltung durch Generaldirektor Peter Aufreiter und Friedrun Schwanzer, seit Mai 2026 Wirtschaftliche Geschäftsführerin des TMW. Es folgte eine kurzweilige Gesprächsrunde moderiert von Peter Aufreiter, bei der Mitarbeiter:innen die unsichtbare Arbeit im Hintergrund – von der Wissensvermittlung bis zum Forschungsinstitut des TMW – ins Blickfeld rückten und faszinierende, teils humorvolle Einblicke in die Museumsarbeit gaben. Nach einer inspirierenden Keynote von Francesca Ferlaino, Quantenphysikerin und Wissenschafterin des Jahres 2025, die über die Notwendigkeit sprach, wissenschaftliche Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, tauschten sich die Gründungsmitglieder untereinander aus. Im Mittelpunkt des Innovation Circle stehen Ideen für zukunftsweisende Bildungsformate und Veranstaltungen. Ziel ist es, die Faszination für Innovationen zu wecken, vernetztes Denken zu fördern und Begeisterung für technologische Entwicklungen zu transportieren. Die nächste Veranstaltung ist bereits in Planung.

Statements:

„Das TMW als Ort des Wissens genießt ein hohes Vertrauen in der Öffentlichkeit, wodurch wir auch eine große Verantwortung tragen: Interessierten die Werkzeuge in die Hand zu geben, innovativ zu denken und zu handeln, mutig zu sein und sich einzubringen – das ist die Mission des Innovation Circle.“

Peter Aufreiter, Generaldirektor TMW und Begründer des Innovation Circle

„In Zeiten des Wandels ist die Bereitschaft, immer wieder Neuland zu betreten, unverzichtbar. Die Zukunft wird wesentlich von Innovationen geprägt sein, die an der Schnittstelle von Mensch und Maschine entwickelt werden. Wo könnte man die innovative Wirkung der kooperativen Intelligenz von Mensch und Maschine besser zeigen und diskutieren als in einem technischen Museum!“

Univ.-Prof. Dr. Markus Hengstschläger, Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der Medizinischen Universität Wien und Gründungsmitglied des Innovation Circle

„Innovation entsteht nicht im Alleingang. Sie braucht Exzellenz, offene Zugänge und echten Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Innovation Circle im Technischen Museum Wien will genau dafür einen Rahmen schaffen – und dazu beitragen, Technik verständlich zu machen, Begeisterung zu wecken und damit Zukunftskompetenz zu stärken.“

Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria und Gründungsmitglied des Innovation Circle

tmw.at/circle

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