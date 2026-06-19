  • 19.06.2026, 10:38:35
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willhaben lud zur traditionellen Immobilien Summernight

Steve Kovacic, Sales Director Immobilien bei willhaben, mit willhaben-Geschäftsführerin Sylvia Dellantonio
Österreich (OTS) - 

  • willhaben versammelte auch 2026 wieder die heimische Immobilienbranche zum sommerlichen Get-together
  • Rund 200 Gäste feierten mit Sales Director Immobilien Steve Kovacic und seinem willhaben Immobilien-Team im „Hansi am Dach“

Zu Live-Musik von Electric Beat Club, coolen Drinks, kulinarischen Highlights und guten Gesprächen versammelten sich diese Woche wieder zahlreiche namhafte VertreterInnen der heimischen Immobilien-Branche, um mit willhaben die „Immobilien Summernight 2026“ zu feiern. Erstmals angeführt vom neuen Sales Director Immobilien, Steve Kovacic, bot das Immobilien-Team von willhaben PartnerInnen, WegbegleiterInnen und FreundInnen neuerlich ein perfektes Ambiente für Austausch und die Feier gemeinsamer Erfolge.

„Es ist jedes Jahr eine große Freude und besondere Ehre, so viele unserer PartnerInnen und WegbegleiterInnen bei der Immobilien Summernight begrüßen zu dürfen. Es ist aber immer auch eine gute Gelegenheit, zu zeigen, wie viele kompetente Köpfe und fleißige Hände hinter dem Erfolg des Immobilienbereiches von willhaben stecken. Mein Dank gilt daher sowohl unseren Kundinnen und Kunden für die vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe als auch unserem fantastischen Immo-Team, ohne das wir heute nicht hier stehen könnten, um auf gemeinsame Erfolge anzustoßen.

Wir haben viele neue Themen, Impulse und auch Produkte, wie unsere demnächst live gehende Transaktionskarte, in der Pipeline, die uns miteinander noch näher an schnelle und große Vermarktungserfolge bringen werden. Gemeinsam mit der merklich wieder immer besser werdenden Stimmung in unserer Branche lässt mich das sehr positiv auf das restliche Jahr 2026 und in die Zukunft blicken", so willhaben Sales Director Immobilien, Steve Kovacic.

Unter den zahlreichen Gästen befanden sich u. a.: Julia Arlt (DREA), Eugen Otto (OTTO Immobilien), Martina Denich-Kobula (Denich-Real), Hannes Speiser (WINEGG Realitäten), Johannes von Matuschka (Engel & Völkers), Luz Piber-Fernandez (Luxury Immobilien), Alexander Pluskota (Pluskota Immobilien), Maria Rauch-Kallat (mrk Consult), Oliver Lang (IREEN), Sascha Haimovici (ImmoContract), Verena Tanos (STRABAG Real Estate), Thomas Rohr (IMMOROHR), Martin Müller (CNQ), Marija Marjanović (colourfish).

Rückfragen & Kontakt

Andreas Pucher
PUCHER communications
0699/1303 1518
[email protected]
www.pcomm.at

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