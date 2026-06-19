- 19.06.2026, 10:30:02
- /
- OTS0049
Volksbegehren Juni 2026 in Wien – Rechtzeitig unterschreiben
Wiener Eintragungslokale am Montag bis 19 Uhr geöffnet
Die Wiener Eintragungslokale für die Volksbegehren
- Karfreitag-Feiertag für Alle
- Polizei – kritischer Personalmangel
- Wahlpflicht Nationalratswahl Bundespräsidentenwahl
- GRATIS Verhütung
- Transparenz im Parlament
sind am heutigen Freitag, dem 19. Juni 2026, noch bis 18 Uhr geöffnet. Am letzten Tag des Eintragungszeitraumes, Montag, dem 22. Juni 2026, sind die Wiener Eintragungslokale von 8 bis 19 Uhr geöffnet.
Für die Stimmabgabe ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis, zum Beispiel Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Studierendenausweis erforderlich.
Bis Montag, dem 22. Juni 2026, 20 Uhr, kann man die Volksbegehren auch noch online mit ID Austria auf bmi.gv.at/volksbegehren unterschreiben.
Nähere Informationen der Stadt Wien rund um die Volksbegehren, zum Beispiel die Adressen der Wiener Eintragungslokale, Informationen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Menschen mit Behinderungen, sowie den genauen Wortlaut der Volksbegehren, findet man unter wien.gv.at/volksbegehren.
Rückfragen & Kontakt
Ulrike Kuzaj-Sefelin
Magistratsabteilung 62 - Zentrale Wiener Wählerevidenz
Telefon: +43 1 4000 89439
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gv.at/wahlen
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK