Krisensommer 2026 dämpft Reiselust: Jede:r vierte Österreicher:innen plant Urlaub auf Balkonien

Wien (OTS) -

Juni-Umfrage von Vamed Vitality World zeigt: Geopolitische Unsicherheit und Flugfrust prägen weiter geplantes Reiseverhalten im heurigen Sommer – Auto verdrängt das Flugzeug, Erholung schlägt Fernweh.

Die geopolitische Unsicherheit prägt weiterhin das geplante Reiseverhalten in diesem Sommer. Nach einer Anfang Juni durchgeführten Blitzumfrage werden mehr als ein Viertel der Österreicherinnen und Österreicher (26 %) im heurigen Jahr „wahrscheinlich nicht verreisen“. Auch wenn Reiseveranstalter von zunehmenden Flugbuchungen berichten, sagt demnach fast jede:r Dritte, dass die politischen Unsicherheiten nach wie vor die Sommerpläne beeinflussen. Wer auf Urlaub fährt, bleibt deshalb häufiger im Land oder steigt aufs Auto um, zeigt die aktuelle Befragung von rund 1.000 Personen im Alter zwischen 14 und 75 Jahren durch Marketagent im Auftrag des größten heimischen Thermenbetreibers, der Vamed Vitality World.

„Viele beliebte Destinationen scheiden weiterhin aus oder sind zumindest mit einem großen Fragezeichen behaftet. Viele wollen sich heuer schlicht den Stress am Flughafen ersparen. Wer aufs Auto umsteigt oder im Inland bleibt, behält die Kontrolle über den eigenen Urlaub. Das scheint bei der Sommerplanung heuer nach wie vor Priorität zu haben. Die Zahl der Unentschlossenen ist kurz vor Sommerbeginn mit mehr als einem Viertel jedenfalls hoch", sagt Klaus Hofmann, Geschäftsführer der Vamed Vitality World.

Zum Vergleich: In der Gruppe der Befragten sind in den vergangenen fünf Jahren im Endeffekt rund 13 Prozent im Sommer zuhause geblieben.

Gen Z/Millennials und Wiener:innen reagieren am sensibelsten

Am stärksten verunsichert die politische Lage die Jungen: 40,8 Prozent der Generation Z haben ihre Reisepläne oder ihr Buchungsverhalten angepasst. Bei den Babyboomern sind es dagegen nur 16,3 Prozent. Ebenso beim Erholungswunsch: Die Sehnsucht nach mentaler Auszeit ist bei den Millennials (63,2 %) und der Generation Z (60,4 %) deutlich ausgeprägter, bei den Babyboomern (35,7 %) dagegen nur eines von mehreren gleichwertigen Urlaubszielen.

Regional reagiert Wien am sensibelsten auf die geopolitische Lage (35,8 %), am gelassensten bleiben Salzburg (22,4 %) und Niederösterreich/Burgenland (24,3 %). In die Ferne zieht es trotzdem vor allem die Wiener:innen: 35,1 Prozent der Befragten aus der Bundeshauptstadt planen einen Flug ins Ausland, vor Niederösterreich/Burgenland (28,6 %) und Tirol/Vorarlberg (27,7 %).

Erholung als oberstes Reiseziel

Die Juni-Umfrage zeigt deutlich, worauf es im Urlaub ankommt: Erholung, Abschalten können und Stressabbau führen mit 54,1 Prozent das Feld der Gesundheits- und Wellnessmotive klar an, vor Bewegung und körperlicher Fitness (32,5 Prozent), gesunder Ernährung und regionaler Küche (27,4 Prozent). Für den Österreich-Urlaub stehen Naturerlebnisse im Vordergrund: Urlaub am See (32,0 %) und Natur- und Bergerlebnisse (29,1 %) führen die Pläne an; mehr als ein Viertel (26,4 %) will in ein Thermen- oder Wellnesshotel – in Wien jede:r Dritte (33,4 %).

„Urlaub in Österreich steht für vieles, das in unruhigen Zeiten mehr denn je gefragt ist: Urlaub in der Natur, einfach runterkommen und das Handy beiseitelegen, zusätzlichen Stress bei der Anreise vermeiden. Unsere Häuser sind gut gebucht. Aber wer noch spontan eine besondere Auszeit sucht, findet bei uns Platz", so der Chef der Vamed Vitality World.

Über die Vamed Vitality World

Die Vamed Vitality World ist seit 1995 im Thermen- und Gesundheitsbereich tätig und betreibt als Teil von PORR Healthcare heute sechs der renommiertesten Resorts in Österreich: den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das Spa Resort Geinberg, die Therme Laa | Hotel | Silent Spa | Villas, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, die Therme Wien und das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun. Die sechs Resorts beschäftigen gemeinsam rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und empfangen jedes Jahr etwa 2,6 Millionen Gäste. Damit ist die Vamed Vitality World der führende Betreiber von Thermenresorts in Österreich. Die PORR Gruppe ist mit ca. 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund EUR 6,8 Mrd. (Geschäftsjahr 2025) eines der größten österreichischen Bauunternehmen und mit PORR Healthcare seit vielen Jahren auch im Gesundheitswesen aktiv.

www.vitality-world.com