Wie Hotels Jugendliche ansprechen: mit dem ÖHV-Videowettbewerb #bestpraktikum

Wien (OTS) -

Spektakuläre Perspektiven, kreative Storylines, steile Erlebnisse aus dem Arbeitsalltag: Der ÖHV-Videowettbewerb #bestpraktikum geht in die nächste Runde und rückt Praktika in der Hotellerie ins Rampenlicht. Schüler:innen aus ganz Österreich zeigen, warum sie im Tourismus arbeiten wollen – und erreichen damit ein stetig wachsendes Publikum.

Starke Zahlen, steigende Wirkung

„#bestpraktikum rückt das ins Licht, was diese Branche wirklich ausmacht: Engagement, Teamgeist und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Die Videos sind authentisch, kreativ und erreichen die Zielgruppe, die wir für die Zukunft der Hotellerie begeistern müssen“, betont der Generalsekretär der Österreichischen Hotelvereinigung, Dr. Markus Gratzer. Das unterstreichen die Social Media-Zahlen vom Vorjahr: 213.000 Views und 5.438 Interaktionen für 14 Videos, mehr als 139.000 erreichte Personen durch die begleitende Social-Media-Kampagne. Die Reichweite war damit doppelt so hoch wie nur ein Jahr davor. Davon profitieren auch die auf Social Media markierten Ausbildungsbetriebe: „Für Hotels heißt das, ihre Praktikant:innen aktiv auf #bestpraktikum hinweisen und sie bei der Umsetzung zu unterstützen“, so Gratzer.

Praktikum als Motivation, Sprungbrett und Bühne

In den Mittelpunkt der Videos stellen die Jugendlichen sich selbst und ihre Erfahrungen: authentische Blicke hinter die Kulissen, Teamspirit und die spannende Vielfalt an Tätigkeiten. „Nachwuchskräfte für die Hotellerie zu begeistern ist eine Investition in die Zukunft. Wir brauchen motivierte junge Menschen und geben mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung viel zurück“, betont Daniela Kari, Geschäftsführerin des Waldhof Fuschlsee Resorts. Die Außenwirkung spielt dabei eine zentrale Rolle: „Viele Eltern wissen gar nicht, wie viele hervorragende Ausbildungsbetriebe es in der Hotellerie gibt. Genau hier setzt der Wettbewerb an: Er macht diese Qualität sichtbar und trägt positive Geschichten in die Öffentlichkeit“, erklärt Sophie Schick, Geschäftsführerin im Boutique Hotel Hauser in Wels.

Motivation aus erster Hand

Wie stark die Wirkung auch bei den Teilnehmenden selbst ist, zeigt Nina Fraberger, die im Vorjahr gewonnen hat: „Der Gewinn beim Videowettbewerb hat mich riesig gefreut und war eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die ich in das Video gesteckt habe. Es hat mir total Spaß gemacht, mein Praktikum kreativ darzustellen und meine Erfahrungen zu teilen. Besonders motivierend war das viele positive Feedback – dadurch habe ich gemerkt, dass mein Video wirklich gut angekommen ist.“ Auch den Praktikumsbetrieben bietet der Wettbewerb einen klaren Mehrwert: hohe Sichtbarkeit in einer jungen Zielgruppe durch Tags auf Social Media.

Preise, die motivieren: iPhone 18 und Top-Hotelaufenthalte

Den Praktikant:innen winken attraktive Preise: ein iPhone 18 und jeweils 2 Nächte für 2 Personen im Seeblick-Zimmer im Hotel Waldhof Fuschlsee Resort in Fuschl am See, im Four Points Flex by Sheraton in Salzburg oder Wien, im Hotel The Weekend in Wien, im Stadtoase Kolping Hotel in Linz, im Hotel Regina, ebenfalls in Wien, und im Boutiquehotel Hauser in Wels.

Jetzt teilnehmen

Teilnehmen können alle Schüler:innen, die ein Praktikum in der Hotellerie oder Gastronomie absolvieren. Die Videos werden bis 7. September 2026 auf Instagram gepostet und mit der ÖHV sowie dem Praktikumsbetrieb verlinkt. Detaillierte Infos zur Teilnahme stellt die ÖHV unter www.oehv.at/videowettbewerb zur Verfügung.

ÖHV-Young Talents – der Highway zu den besten Arbeitgeber:innen

Die Initiative ÖHV-Young Talents unterstützt Nachwuchskräfte und bringt Arbeitgeber:innen und Jugendliche für Praktika, Lehrstellen und berufspraktische Tage zusammen. Informationen dazu finden alle Interessierten unter www.oehv.at/young-talents, weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse.