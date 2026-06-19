Standardisierte Reife- und Diplomprüfung: Bildungsminister Christoph Wiederkehr gratuliert den Absolventinnen und Absolventen 2026

Wien (OTS) -

Österreichs Schülerinnen und Schüler können zufrieden auf die standardisierte Reife- und Diplomprüfung 2026 zurückblicken. Auch in diesem Jahr ist die Zahl der positiven Abschlüsse an den AHS und an den BHS – ebenso wie die „Sehr gut“-Quote – auf hohem Niveau.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr zeigt sich in Hinblick auf diese positive Bilanz der sRDP-Ergebnisse erfreut: „Ich freue mich für alle Maturantinnen und Maturanten, die ihre letzten schulischen Prüfungen erfolgreich absolviert haben und gratuliere ihnen sehr herzlich. Die Matura ist ein Meilenstein in der Bildungslaufbahn eines Menschen, ein persönliches Highlight, an das man sich auch später im Leben gerne zurückerinnert. Ich möchte mich an dieser Stelle auch beim gesamten Schulpersonal, insbesondere aber auch den Lehrkräften, die ihre Schülerinnen und Schüler oft jahrelang bis zu ihrem Schulabschluss begleiten und ihnen das notwendige Wissen beibringen, bedanken. Den Maturantinnen und Maturanten wünsche ich in ihrer weiteren beruflichen Laufbahn alles Gute und viel Erfolg!“

Ausgewählte Ergebnisse im Überblick – AHS:

An den AHS bleiben die Bestehensquoten in allen drei Fächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) im Vergleich zum Schuljahr 2024/25 konstant. Im Fach Deutsch absolvieren 99,2 % der Schüler*innen positiv (2025: 99,2 %). Im Fach Englisch absolvieren 98,7 % der Schüler*innen positiv (2025: 98,9 %). Im Fach Mathematik absolvieren 97,7 % der Schüler*innen positiv (2025: 97,9 %).

Im Österreich-Durchschnitt bestehen an den AHS 22,6 % der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch mit „Sehr gut“, gefolgt von Deutsch mit insgesamt 21,1 % und Mathematik mit 14,8 %.

Ausgewählte Ergebnisse im Überblick – BHS:

Auch an den BHS zeigen die Ergebnisse in allen drei Fächern (Deutsch, Mathematik, Englisch) ein ähnliches Bild wie im Schuljahr 2024/25. Im Fach Deutsch absolvieren 99,2 % der Schüler*innen positiv (2025: 99,0 %). Im Fach Englisch absolvieren 98,9 % der Schüler*innen positiv (2025: 98,6 %). Im Fach Angewandte Mathematik absolvieren 98,0 % der Schüler*innen positiv (2025: 97,2 %).

Im Österreich-Durchschnitt bestehen an den BHS 17,2 % der Schülerinnen und Schüler im Fach Englisch mit „Sehr gut“, gefolgt von Deutsch mit insgesamt 16,3 % und Mathematik mit 14,7 %.

Die hier präsentierten Zahlen sind die vorläufigen Ergebnisse des Haupttermins 2026. Die finalen Ergebnisse werden nach neuerlicher Datenüberprüfung durch die Statistik Austria Ende Dezember 2026 veröffentlicht.

Vorläufige Ergebnisse Standardisierte Reifeprüfung/Reife- und Diplomprüfung – Schuljahr 2025/26 im Detail