Grüne/SPÖ Währing sprechen sich für Weiterentwicklung des Grobkonzepts zur Gestaltung des Aumannplatzes aus

Wien (OTS) -

In der Bezirksvertretungssitzung am Donnerstag, dem 18.6.2026, stellten die Grünen Währing und die SPÖ Währing den Antrag, die Planung für eine mögliche Neugestaltung des Aumannplatzes auf Basis des vorliegenden Grobkonzepts weiterzuentwickeln. Ziel ist, bis zum Jahresende eine Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Umsetzung vorliegen zu haben. Der Antrag wurde mit den Stimmen von Grünen, SPÖ und KPÖ/Links angenommen.



„Das vorliegende Grobkonzept zeigt so viele mögliche Verbesserungen für die Menschen in Währing“, freut sich die Klubobfrau der Grünen Währing, Raphaela Veit, und weiter: „Mehr Platz für alle, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Bäume und Grünflächen, konsumfreie Treffpunkte für Jugendliche, ein Wasserspiel für Kinder, die Möglichkeit für kulturelle Veranstaltungen und nicht zuletzt eine barrierefreie WC-Anlage. Wir wollen, dass das nun im Detail und inklusive Kostenschätzungen geplant wird und wir dann gut entscheiden können, ob wir das Projekt umsetzen.“



„Es ist erfreulich, dass sich viele Ideen und Forderungen der SPÖ Währing im präsentierten Grobkonzept wiederfinden. Gleichzeitig gilt: Eine Entscheidung kann es erst geben, wenn alle Fakten, Zahlen und Kosten auf dem Tisch liegen. Für uns zählen am Ende nicht Schlagzeilen oder schnelle Bewertungen, sondern eine fundierte Entscheidung auf Basis von Daten und Fakten zum Nutzen der Währingerinnen und Währinger“, so Marcus Altmann, Klubvorsitzender der SPÖ Währing.



In die Erstellung des Grobkonzeptes sind mehr als 1.200 Rückmeldungen aus der Währinger Bevölkerung eingeflossen. Die Platzerweiterung wurde durch die zuständigen Magistratsstellen und die Wiener Linien als Möglichkeit bestätigt. So wird den Wünschen nach Verkehrsberuhigung entsprochen und gleichzeitig erfüllt der Platz weiterhin seine Funktion als Verbindung durch den Bezirk. Der gewonnene Platz macht mehr Grün und mehr Bäume, konsumfreie Aufenthaltsmöglichkeiten und Schanigärten, ein Wasserspiel und eine kleine Bühne möglich.



Auf Basis dieses Grobkonzepts und unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der Währinger Bevölkerung soll nun – wie schon in der Beauftragung vorgesehen – gemeinsam mit dem Planungsbüro eine Planung entwickelt werden, die der Bezirksvertretung bis Jahresende als nachvollziehbare Grundlage für die Entscheidung über eine mögliche Umsetzung vorliegt.