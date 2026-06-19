Klimaschutz im Grätzl: Floridsdorfer Schüler*innen zeigen Ideen beim Abschlussfest von Wiener Klimateam Projekt „Flodo – Kids 4 Klima“

Wien (OTS) -

18. Juni 2026 – Ein starkes Zeichen für die Zukunft direkt aus dem Bezirk: Am heutigen Donnerstag versammelten sich rund 200 Floridsdorfer Jugendliche in der Franklinstraße zu einem gemeinsamen Outdoor-Abschlussfest. Im gemütlichen Rahmen präsentierten die Schüler*innen der Öffentlichkeit, was sie in den vergangenen Wochen gelernt, erforscht und gebaut haben. Das Wiener Klimateam-Projekt „FloDo – Kids4Klima“ feierte damit einen erfolgreichen und sichtbaren Abschluss mitten im Bezirk.

Anhand einer kleinen Plakatausstellung präsentierten Schüler*innen der AHS Franklinstraße Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Gemeinderätin Dolores Bakos und Bezirksvorsteher Georg Papai ihre gesammelten Ergebnisse. Im Anschluss diskutierten die Jugendlichen mit den Politiker*innen darüber, welche Maßnahmen für mehr Klima- und Umweltschutz aus ihrer Sicht notwendig sind.

„Mit dem Wiener Klimateam wollen wir zu mehr Bewusstsein für Klima und Umwelt beitragen. Denn Klimaschutz betrifft uns alle, und jede und jeder kann im Alltag etwas bewirken. Ob in der Nachbarschaft, in der Schule oder im Grätzl: auch kleine Schritte können viel bewegen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, der den Schüler*innen zum Projekterfolg gratulierte: „Die Schüler*innen zeigen uns: Klimaschutz passiert hier und jetzt. Das ist ein klarer Auftrag an uns in der Politik, den Wiener Klimafahrplan gemeinsam mit Bevölkerung umzusetzen.“

Gemeinderätin Dolores Bakos: „Projekte wie ‚Flodo – Kids 4 Klima‘ zeigen, wie moderne und wirksame Bildung funktioniert: weg vom reinen Auswendiglernen, hin zum Angreifen, Mitgestalten und Erleben. Für die Schüler*innen ist das eine unschätzbare Erfahrung. Sie lernen hier nicht nur ökologische Zusammenhänge, sondern erfahren selbstwirksam, dass ihre Stimme und ihre Ideen in unserer Stadt etwas zählen.“

Bezirksvorsteher Georg Papai betont „Floridsdorf ist ein Bezirk voller Tatkraft, und unsere Jugend geht hier mit bestem Beispiel voran. Dass eine Idee aus dem Wiener Klimateam so direkt und wirksam in den Schulen und im Bezirk landet, ist ein Riesenerfolg.“

Von der Idee im Klimateam direkt in die Praxis

Die Wurzeln des Projekts liegen in der Floridsdorfer Bevölkerung selbst: Entstanden ist „Flodo - Kids 4 Klima“ aus Ideen im Wiener Klimateam mit dem Ziel, Klimaschutz praxisnah und direkt in die Schulen zu bringen. Eine geloste Bürger*innen-Jury wählte das Projekt schließlich als eines von 21 Gewinnerprojekten aus.

Seit März nahmen 42 Klassen an „Flodo - Kids 4 Klima“ teil: Rund 900 Schüler*innen (5. bis 10. Schulstufe) waren bei den intensiven Thementagen direkt vor Ort aktiv. Konzipiert und inhaltlich umgesetzt wurden die sieben Thementage von der WIENXTRA-Stadtbox, die das Projekt federführend durchführte und dabei auf eine Vielzahl lokaler Partnerorganisationen in Floridsdorf zählen konnte.

Alexandra Beweis, Leiterin der WIENXTRA-Stadtbox, zieht Bilanz: „Die Thementage haben bei den Jugendlichen unzählige Aha-Momente ausgelöst und sie nehmen enorm viel konkretes Wissen und Motivation für ihren eigenen Alltag mit. Das Feedback der Lehrkräfte zeigt uns, wie wichtig diese Form der Vermittlung ist. Gleichzeitig haben die Schüler*innen aber auch gemerkt, dass ihr persönlicher Handlungsspielraum Grenzen hat. Ihr klarer Appell an uns alle lautet daher: Damit echter Klima- und Umweltschutz gelingt, ist die Politik gefordert, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Aktionstage, die im Gedächtnis bleiben

An sieben Thementagen wurde geforscht, gebaut und diskutiert:

Fast Fashion im Visier: Im Vintage Shop der Volkshilfe in der Scheydgasse drehte sich alles um nachhaltige Mode. Die Jugendlichen ergründeten, aus welchen Materialien Kleidung besteht, wer wie viel an einem T-Shirt verdient und warum vieles zu schnell im Müll landet.



Im Vintage Shop der Volkshilfe in der Scheydgasse drehte sich alles um nachhaltige Mode. Die Jugendlichen ergründeten, aus welchen Materialien Kleidung besteht, wer wie viel an einem T-Shirt verdient und warum vieles zu schnell im Müll landet. Handy-Recycling live: Bei Carla Nord öffneten die Schüler*innen gespendete Ö3-Wundertüten und halfen bei der Aufbereitung alter Smartphones für das Recycling. Sie lernten, welche Wege ein Smartphone von der Herstellung bis zur Entsorgung zurücklegt und welche ökologischen und sozialen Auswirkungen damit verbunden sind.



Bei Carla Nord öffneten die Schüler*innen gespendete Ö3-Wundertüten und halfen bei der Aufbereitung alter Smartphones für das Recycling. Sie lernten, welche Wege ein Smartphone von der Herstellung bis zur Entsorgung zurücklegt und welche ökologischen und sozialen Auswirkungen damit verbunden sind. Artenschutz zum Mitanpacken: Im Wien Zimmer im Karl-Seitz-Hof bauten die Jugendlichen Nisthilfen für Wildbienen, erhielten Einblicke in Artenvielfalt und -sterben und stellten selbst Seed Balls (Samenbomben) her.



Im Wien Zimmer im Karl-Seitz-Hof bauten die Jugendlichen Nisthilfen für Wildbienen, erhielten Einblicke in Artenvielfalt und -sterben und stellten selbst Seed Balls (Samenbomben) her. Mikroplastik auf der Spur: Was ist Mikroplastik, wo begegnet es uns und wie lässt es sich im Alltag vermeiden? Die Schüler*innen prüften verschiedene Produkte und testeten Apps, die dabei unterstützen, verstecktem Plastik auf die Schliche zu kommen.



Was ist Mikroplastik, wo begegnet es uns und wie lässt es sich im Alltag vermeiden? Die Schüler*innen prüften verschiedene Produkte und testeten Apps, die dabei unterstützen, verstecktem Plastik auf die Schliche zu kommen. Lebensmittel im Check: Am Schlingermarkt drehte sich alles um das Woher und Wohin unseres Essens. Die Schüler*innen lernten regionale Lebensmittel sowie deren Produzent*innen kennen und setzten sich intensiv mit der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung auseinander.



Am Schlingermarkt drehte sich alles um das Woher und Wohin unseres Essens. Die Schüler*innen lernten regionale Lebensmittel sowie deren Produzent*innen kennen und setzten sich intensiv mit der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung auseinander. Lärm: Bei verschiedenen Experimenten erforschten die Klassen, wie unterschiedlich Geräusche wahrgenommen werden und ab wann diese zu belastendem Lärm werden. Ein spannender Hörspaziergang führte sie durch den Bezirk.



Bei verschiedenen Experimenten erforschten die Klassen, wie unterschiedlich Geräusche wahrgenommen werden und ab wann diese zu belastendem Lärm werden. Ein spannender Hörspaziergang führte sie durch den Bezirk. Green Jobs der Zukunft: An diesem Thementag erfuhren die Schüler*innen mehr über die Vielfalt an Berufen, die aktiv zu Umwelt- und Klimaschutz beitragen, und entdeckten neue berufliche Perspektiven.

Das klare Fazit der rund 900 Teilnehmer*innen nach den Thementagen lautet: Klima- und Umweltschutz machen Spaß und jede*r kann im eigenen Alltag etwas beitragen. Das Abschlussfest in der Franklinstraße markiert das Ende der intensiven Thementage von „Flodo - Kids 4 Klima“, ist aber gleichzeitig der Startschuss für einen weiterhin lebendigen Dialog zwischen der Floridsdorfer Jugend und den politischen Entscheidungsträger*innen.

Zum Wiener Klimateam

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien und wurde 2022 ins Leben gerufen. Seither wurden über 5.000 Ideen in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt wie etwa die Umgestaltung der Vorplätze der U3-Endstation Simmering oder des Schlingermarkts, Angebote zur Fahrradreparatur sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Aktuell sind die Josefstadt und Penzing Klimateam-Bezirke. Alle Informationen sind unter klimateam.wien.gv.at zu finden.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)