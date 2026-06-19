Mehr Lebensqualität auf der Wieden: Drei Projekte starten im Herbst 2026

Wien (OTS) -

Ab Herbst 2026 setzt die Wieden drei zentrale Projekte für mehr Grün, Sicherheit und Aufenthaltsqualität um: die Umgestaltung der Mühlgasse zur Fußgänger*innenzone, die Erweiterung des Rubensparks sowie Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen in der Belvederegasse.

Die Planungen für Mühlgasse und Rubenspark wurden unter Einbindung der Anrainer*innen erarbeitet und nun der Öffentlichkeit präsentiert. In der Belvederegasse entsteht rund um das neue Zweitgebäude der Elisabethschule ein verkehrssicherer Schulvorplatz. In weiteren Abschnitten der Belvederegasse werden Leitungsarbeiten für Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen genutzt. Die wesentlichen Bauarbeiten sollen bis Frühjahr 2027 abgeschlossen sein.

„Mit diesen Projekten schaffen wir mehr Grün, Sicherheit und Lebensqualität und machen die Wieden klimafitter und lebenswerter für alle Generationen“, so Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl.