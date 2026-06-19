EU-Kommission beruft AIT-Expertin Krisztina Rozgonyi in AI Act Advisory Forum

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology wurde von der Europäischen Kommission als Mitglied des neu eingerichteten AI Act Advisory Forum ausgewählt. Krisztina Rozgonyi wird das AIT in diesem hochrangigen Beratungsgremium vertreten, das die Europäische Kommission bei der Umsetzung des europäischen AI Act unterstützt. Damit ist das AIT für die kommenden zwei Jahre direkt in die Gestaltung der europäischen KI-Governance eingebunden. Mit dem ersten Treffen des AI Act Advisory Forums heute am 19. Juni 2026 nimmt das Gremium offiziell seine Arbeit auf.

Das AI Act Advisory Forum vereint führende Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie, Zivilgesellschaft sowie innovativen Unternehmen und Start-ups. Es unterstützt die Europäische Kommission mit unabhängiger technischer Expertise zu zentralen Fragen der KI-Regulierung, Standardisierung und praktischen Implementierung des europäischen Rechtsrahmens für Künstliche Intelligenz.

„Die Mitgliedschaft im AI Act Advisory Forum ermöglicht es uns, unsere wissenschaftliche Expertise unmittelbar in die Weiterentwicklung der europäischen KI-Governance einzubringen. Gleichzeitig erhalten wir frühzeitig Einblicke in regulatorische Entwicklungen und können unsere Forschung noch gezielter auf die Bedürfnisse von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft ausrichten“, sagt Krisztina Rozgonyi, die das AIT im Forum vertreten wird.

Für das AIT eröffnet die Mitgliedschaft die Möglichkeit, die praktische Umsetzung des AI Act mitzugestalten und evidenzbasierte Perspektiven aus Forschung und Innovation in europäische Entscheidungsprozesse einzubringen. Dies stärkt nicht nur die Sichtbarkeit österreichischer Spitzenforschung auf europäischer Ebene, sondern schafft auch einen direkten Mehrwert für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Innovationsakteure, die sich auf die Anforderungen des AI Acts vorbereiten.

Rozgonyi bringt ihre Expertise auch in die AI Factory Austria AI:AT ein. Die Vertretung im Advisory Forum schafft zusätzliche Möglichkeiten, Erkenntnisse aus der europäischen Governance-Praxis in nationale Innovations- und Transferaktivitäten einzubringen und den Austausch zwischen Forschung, Wirtschaft und Politik weiter zu intensivieren.

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