  • 19.06.2026, 09:04:32
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Grüne Wien/Aslan zum Weltflüchtlingstag: Kürzungen bei Integration und Menschenrechten sind politisch kurzsichtig

Wien (OTS) - 

„Der Weltflüchtlingstag erinnert uns daran, dass hinter jeder Fluchtgeschichte ein Mensch mit Rechten, Würde und dem Anspruch auf Schutz und Teilhabe steht. Gerade deshalb dürfen Menschenrechte und Integration nicht dort eingespart werden, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, sagt Berîvan Aslan, Menschenrechts- und Integrationssprecherin der Wiener Grünen, anlässlich des morgigen Weltflüchtlingstags am 20. Juni.

Mit Sorge beobachten die Wiener Grünen die Entwicklungen der vergangenen Monate: Kürzungen im NGO- und Menschenrechtsbereich, erschwerte Arbeitsmarktintegration, Einschränkungen bei der Familienzusammenführung sowie Verschärfungen bei der sozialen Absicherung treffen insbesondere jene Menschen, die auf Unterstützung und Perspektiven angewiesen sind. „Wer heute bei Integration spart, zahlt morgen doppelt – durch fehlende Fachkräfte, weniger Chancen und größere gesellschaftliche Probleme. Wir brauchen ein Umdenken, das Potenziale erkennt, statt Chancen zu verbauen“, betont Aslan.

Kritisch sieht Aslan insbesondere die zunehmende Schlechterstellung geflüchteter Menschen bei der Mindestsicherung: „Erfolgreiche Integration gelingt nicht durch Ausgrenzung, sondern durch Bildung, Sprachförderung und den Zugang zum Arbeitsmarkt“, so Aslan. Wien habe in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass Investitionen in Integration den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Zukunft stärken – diese Errungenschaft gerät nun im Zuge der brutalen Kürzungspolitik in Gefahr. „Wer soziale Unsicherheit verschärft, schafft neue Probleme. Integration braucht Stabilität, Verlässlichkeit und Perspektiven“, sagt Aslan.

„Der Weltflüchtlingstag ist mehr als ein symbolischer Gedenktag. Menschlichkeit, Menschenrechte und Integration dürfen nicht verhandelbar sein. Wien muss eine Menschenrechtsstadt bleiben, die Chancen eröffnet und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt“, so Aslan abschließend.

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