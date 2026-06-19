Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: WIGEV-Personalbericht zeigt positiven Trend mit großem Aber

Wien (OTS) -

Es sei durchaus ein positiver Trend beim aktuellen Personalbericht des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) erkennbar, erklärt Eduardo Maldonado-González, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. So ist es beispielsweise erfreulich, dass es mit 95,62 Prozent eine Steigerung beim Besetzungsgrad des ärztlichen Personals gab. „Bedauerlicherweise fehlt aber noch immer das angekündigte zweite Personalpaket für die Belegschaft des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV)“.

Maldonado-González: „Im Gesundheitssystem arbeitet das Personal seit Jahren an seiner Belastungsgrenze. Es leistet täglich unverzichtbare Arbeit und das unter zunehmend herausfordernden Bedingungen.“ Die Steigerung der Fluktuationsrate von 14,1 auf 16,2 Prozent bei Ärztinnen und Ärzten im WIGEV zeigt, dass wieder mehr Personal der Arbeit im Spital den Rücken zukehrt. Bei jenen in Ausbildung stiegen die Abgänge von 20,6 auf 23,5 Prozent.

„Wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spitalssystem halten will, müssen die Zuständigen entsprechend handeln“, ist Maldonado-González überzeugt. Wien ist bei den Gehältern im Bundesländervergleich immer noch im unteren Drittel. „Das zweite Personalpaket für die Belegschaft des WIGEV – mit verbesserten Arbeitsbedingungen, einer spürbaren Entlastung und einer Anerkennung der täglichen Leistung aller Spitalsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter – wäre gelebte Wertschätzung. Trotz mehrfacher Ankündigung seit November 2023 ist die Stadt Wien mit der Umsetzung säumig“, betont der Vizepräsident.

Neben moderner Infrastruktur sind ausreichend medizinische Fachkräfte und deren Arbeitszufriedenheit für ein funktionierendes Gesundheitssystem unerlässlich. „Ohne Personal funktioniert das beste Gesundheitssystem nicht“, so Maldonado-González. „Es ist höchste Zeit, den Worten nun auch Taten folgen zu lassen. Das versprochene ‚Zweier-Paket‘ muss endlich umgesetzt werden, sonst wandert das medizinische Personal in andere Bundesländer ab.“