Shanghai ruft: Das Wiener Team für die WorldSkills 2026

Wien (OTS) -

Wiens Wirtschaft kann stolz sein auf ihre Talente: Acht junge Fachkräfte aus Wiener Betrieben und Schulen bereiten sich derzeit auf ihren Einsatz bei den „WorldSkills 2026“ vor. Die Berufsweltmeisterschaften für junge Fachkräfte finden im September in Shanghai statt. Nun wurde das Team Wien von Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck im Wiener Rathaus offiziell präsentiert. Das war für die Jungfachkräfte auch der Startschuss für die heiße Phase ihrer Vorbereitung auf die Berufsweltmeisterschaften.

Das ist das Team Wien:

Valentina Otzelberger (21) – Berufsfeld: Konditorin

Die einzige Frau im Team Wien hat ihre Ausbildung in der Kurkonditorei Oberlaa absolviert, wo sie mittlerweile Abteilungsleiterin für den Bereich Konfekt ist. Trotz ihres jungen Alters hat sie bereits die Konditor-Meisterprüfung abgelegt und schon an einigen Berufswettbewerben teilgenommen.

Abdulkadir Özen (21) – Berufsfeld: Digital Construction

Der HTL-Absolvent ist Mitarbeiter des Wiener IT- und Consulting-Unternehmens ODE Informationstechnik GmbH, wo er Visualisierungen erstellt und an Entwicklungsprojekten mitarbeitet. Er denkt gerne zwei Schritte voraus, statt sich planlos in die Arbeit zu stürzen.

Raphael Beutel (20) – Berufsfeld: Digitale Produktionstechnik (Industrie 4.0) – Teamberuf

Der gelernte Mechatroniker arbeitet bei der ÖBB Infrastruktur AG und ist dort derzeit in der Lehrwerkstatt eingesetzt. Raphael hat im Vorjahr bereits am europäischen Pendant zu den WorldSkills, den EuroSkills 2025, teilgenommen.

Oliver Pape (23) – Berufsfeld: Digitale Produktionstechnik (Industrie 4.0) – Teamberuf

Er absolviert derzeit noch die Lehre zur Mechatronik-Fachkraft bei der ÖBB Infra GmbH. Der Technikinteressierte will danach in der Automatisierungstechnik durchstarten. Aktuell bereitet er sich gemeinsam mit Raphael Beutel auf den Einsatz bei den WorldSkills vor.

Tarik Begeta (21) – Berufsfeld: IT Network Systems Administration

Der Absolvent der HTL Rennweg ist beim Wiener FinTech-Unternehmen Ixopay GmbH beschäftigt, wo er sich um die Instandhaltung des Netzwerks kümmert. Auch Tarik war bereits bei den EuroSkills 2025 dabei und konnte in seinem Beruf die Bronzemedaille erringen.

Felix Wollmann (20) – Berufsfeld: Web Development

Auch Felix hat die HTL Rennweg absolviert und leistet derzeit seinen Zivildienst in einem Kindergarten. Danach möchte er Wirtschaftsinformatik an der WU Wien studieren. Der vielseitig Interessierte findet Web-entwicklung faszinierend, weil man dabei immer etwas Neues lernen kann.

Jonas Leitner (18) – Berufsfeld: Stuckateur und Trockenbau

Der gebürtige Steirer beendet demnächst seine Lehre als Stuckateur und Trockenbauer, die er beim Bauunternehmen Strabag in Wien absolviert. An seinem Handwerk schätzt er, dass man täglich den Fortschritt seiner Arbeit sieht.

Jonas Baltuska (18) – Berufsfeld: Optoelectronic Technology

Der Wiener, der derzeit noch die letzte Klasse der HTL Mödling – Abteilung Mechatronik besucht, möchte seine Ausbildung später an der Universität fortsetzen. Ihn faszinieren besonders die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten der Technik und wie schnell neue innovative Lösungen entstehen können.

Zitat Walter Ruck, Präsident Wirtschaftskammer Wien

„Wiens Wirtschaft kann stolz sein auf diese jungen Fachkräfte. Sich auf der Bühne der WorldSkills der ganzen Welt präsentieren zu dürfen, ist eine besondere Auszeichnung, die sie sich mit Können, Einsatz und Leidenschaft erkämpft haben. In Shanghai vertreten sie nicht nur unser Land, sondern sie repräsentieren auch in hervorragender Weise unser Ausbildungssystem, das jungen Menschen beste Chancen eröffnet und international höchste Anerkennung genießt. Für den Bewerb drücke ich dem Team Wien die Daumen und wünsche viel Erfolg.“

Zitat Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister

„Wien ist eine Stadt der Chancen – und unsere jungen Fachkräfte zeigen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Talent auf eine hervorragende Ausbildung und engagierte Betriebe trifft. Das Team Wien vertritt unsere Stadt bei den WorldSkills 2026 mit Kompetenz, Kreativität und großem Ehrgeiz. Diese jungen Menschen sind Vorbilder für ihre Generation und die besten Botschafterinnen und Botschafter für den Wirtschafts- und Ausbildungsstandort Wien. Ich wünsche ihnen für Shanghai viel Erfolg und bin schon heute stolz auf ihre Leistungen.“

Über die WorldSkills

Die 48. Berufsweltmeisterschaften werden vom 22. bis 27. September 2026 in Shanghai/China ausgetragen. Erwartet werden über 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 70 Ländern, die in 64 Wettbewerbsberufen an den Start gehen. Österreich ist mit 48 Fachkräften aus allen Bundesländern in 42 Berufen vertreten.

Bei den WorldSkills treffen im Zweijahresrhythmus Jungfachkräfte aus aller Welt aufeinander, um in verschiedenen Berufen die Besten der Welt zu eruieren. Pro Land und Beruf darf nur eine Person teilnehmen, in manchen Berufen Zweierteams. In Österreich werden die Teilnehmenden über nationale Qualifikationsbewerbe ermittelt. In der Vorbereitung auf die internationalen Bewerbe werden sie von Expertinnen und Experten begleitet. SkillsAustria, ein gemeinnütziger Verein der Wirtschaftskammer Österreich, koordiniert die österreichischen Qualifikationsbewerbe und bereitet die Entsendung des österreichischen Teams zu internationalen Berufswettbewerben vor.

www.skillsaustria.at