BMWET: Staatspreis Unternehmensqualität 2026 für connexia

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus hat am Mittwochabend den Staatspreis „Unternehmensqualität 2026“ im Rahmen des Excellence Day der Quality Austria an die connexia - Gesellschaft für Gesundheit und Pflege gem. GmbH und connexia - gemeinnützige Bildungs-GmbH verliehen.

„Hohe Unternehmensqualität ist eine wesentliche Voraussetzung für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Sie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und trägt dazu bei, auch in einem zunehmend internationalen Umfeld erfolgreich zu bestehen. Die ausgezeichneten Unternehmen zeigen eindrucksvoll, wie entscheidend Faktoren wie Innovationsfähigkeit, Kundenorientierung, Mitarbeiter/innen-Entwicklung und gute Führung für langfristigen Erfolg sind. Wer in diesen Bereichen exzellent aufgestellt ist, kann Veränderungen besser bewältigen, Chancen rascher nutzen und sich im Wettbewerb nachhaltig behaupten“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Der Staatspreis Unternehmensqualität würdigt Unternehmen und Organisationen, die in allen Bereichen Excellence leben durch nachhaltige Leistungsfähigkeit, vorausschauende Führung und eine konsequente Weiterentwicklung ihrer Organisation überzeugen. Die Auszeichnung steht für langfristigen Erfolg, Innovationskraft und verantwortungsvolles Unternehmertum“, erklärte Roland Weinert, Sektionschef im BMWET, und gratulierte den prämierten Unternehmen.

Die Jury begründete diese Entscheidung wie folgt: „connexia zeichnet sich durch hohe fachliche Kompetenz, Innovationskraft und einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesundheits- und Pflegeversorgung ebenso aus wie durch erfolgreiche Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden sowie das Engagement in Präventionsarbeit und Fachkräftesicherung. Grundlage dafür sind eine klar ausgerichtete Strategie, eine lernende Organisationsstruktur und das hohe Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Nominierungen

Mit einer Nominierung zum Staatspreis wurden neben dem Staatspreisträger folgende Unternehmen ausgezeichnet:

faircheck Schadenservice GmbH

MIBA Gleitlager Austria GmbH

Im Rahmen des Staatspreises Unternehmensqualität wurde außerdem der Sonderpreis für Benchmarking und Meistern von Veränderungen an die Stiftungsplattform der großen Arbeitsstiftungen Österreichs vergeben.

Über den Staatspreis Unternehmensqualität

Der Staatspreis wurde heuer zum 31. Mal vergeben. Das Ziel des Staatspreises ist es, Unternehmensqualität und Excellence in möglichst vielen Unternehmen und Organisationen Österreichs zu verankern, zu stärken und so die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig weiterzuentwickeln. Der Staatspreis ist modelloffen. Teilnehmen können alle Organisationen, die sich anhand von Excellence-Kriterien bewerten lassen möchten – unabhängig von Modell, Ansatz oder Konzept. Dabei steht nicht ein einzelnes Projekt im Fokus, sondern das gesamte Unternehmen wird im Rahmen eines umfassenden, mehrstufigen Bewertungsprozesses nach dem EFQM-Excellence-Modell durch ein unabhängiges Assessoren-Team beurteilt.

Veranstaltet wird der Staatspreis vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus und von der Austrian Foundation for Quality Management (AFQM) organisiert. Die operative Durchführung erfolgt durch die Quality Austria GmbH.

Fotos der Veranstaltung finden Sie hier: https://www.flickr.com/gp/141875875@N02/m6N3sMEu6D