Quantensprung in der NÖ Landesbibliothek – neue Webbibliothek installiert

St. Pölten (OTS) -

Mit der neuen Webbibliothek „DIRENO“ (Digitales Repositorium Niederösterreich) setzt die NÖ Landesbibliothek einen bedeutenden Innovationsschritt: Künftig werden digitale Publikationen, Forschungsdaten sowie historische Literatur zentral gesammelt, dauerhaft gesichert und für die Öffentlichkeit einfach zugänglich gemacht. Das Projekt wurde gemeinsam von der NÖ Landesbibliothek und der Abteilung IT des Amtes der NÖ Landesregierung umgesetzt und mit rund 20.000 Euro finanziert. Ziel ist es, das kulturelle und wissenschaftliche Erbe Niederösterreichs nachhaltig zu sichern und gleichzeitig die digitale Nutzung deutlich zu verbessern.

Auch Landesrat Anton Kasser unterstreicht die Bedeutung des Projekts: „DIRENO ist ein wichtiger Baustein für die digitale Infrastruktur unseres Landes. Es ermöglicht nicht nur die sichere Archivierung wertvoller Inhalte, sondern stellt diese auch unkompliziert der Bevölkerung, Wissenschaft und Verwaltung zur Verfügung.“

DIRENO fungiert als zentrales digitales Repositorium des Landes Niederösterreich und wird von der NÖ Landesbibliothek betrieben. Es ermöglicht den Abteilungen des Landes sowie landeskundlichen Forschungsinstitutionen, verschiedenste Inhalte – von Publikationen über Texte bis hin zu Audio-, Video- und Bildmaterial – digital abzulegen und langfristig zu sichern. Damit dient die Plattform sowohl der Bewahrung historischer Bestände als auch der Dokumentation aktueller Forschung.

DIRENO wird über die Website der NÖ Landesbibliothek zugänglich sein und funktioniert wie ein durchsuchbarer Katalog mit direkter Downloadmöglichkeit der digitalen Objekte. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber klassischen Bibliothekskatalogen liegt in der umfassenden Anreicherung mit Metadaten: Diese werden von Suchmaschinen indexiert, wodurch relevante Inhalte auch über einfache Online-Suchen schnell auffindbar sind. Mit DIRENO unterstreicht die NÖ Landesbibliothek ihre Rolle als modernes Wissenszentrum und treibt die Digitalisierung des kulturellen Erbes Niederösterreichs konsequent voran.

Nähere Informationen bei der NÖ Landesbibliothek unter 02742/9005-13871, Andreas Moser, und e-mail [email protected].