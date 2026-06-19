- 19.06.2026, 08:50:32
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AVISO: Business Networking Evening des Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforums in Salzburg
Unternehmer, Investoren und Entscheidungsträger treffen sich zum wirtschaftlichen Austausch
Nach dem erfolgreichen Relaunch des Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforums (ÖSW) in Graz setzt der Verein seine österreichweite Vernetzungsoffensive fort und lädt zum Business Networking Evening nach Salzburg ein.
Die Veranstaltung bringt Unternehmerinnen und Unternehmer, Investoren, Vertreter von Institutionen, Diplomatie und Politik sowie Partner aus Österreich, Serbien und der Republika Srpska zusammen. Ziel ist es, bestehende Wirtschaftsbeziehungen zu stärken, neue Kooperationen anzubahnen und den direkten Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu fördern.
ÖSW-Präsident Martin Kurschel und Vizepräsident Mag. Mladen Filipović werden gemeinsam mit hochrangigen Gästen die zukünftigen Perspektiven der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Serbien präsentieren.
Termin
Donnerstag, 25. Juni 2026
17:30 bis 20:30 Uhr
Ort
Hotel Königgut
Oberfeldstraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Programm
17:30 Uhr – Empfang und Registrierung
18:00 Uhr – Forum, Impulsvorträge und Diskussion
19:00 Uhr – Networking, B2B-Gespräche und Ausklang
Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.
Anmeldung und Rückfragen:
[email protected]
Rückfragen & Kontakt
ÖSW
Mag. Julia Ecker
Telefon: 004369911955061
E-Mail: [email protected]
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