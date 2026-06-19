AVISO: Business Networking Evening des Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforums in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Nach dem erfolgreichen Relaunch des Österreichisch-Serbischen Wirtschaftsforums (ÖSW) in Graz setzt der Verein seine österreichweite Vernetzungsoffensive fort und lädt zum Business Networking Evening nach Salzburg ein.

Die Veranstaltung bringt Unternehmerinnen und Unternehmer, Investoren, Vertreter von Institutionen, Diplomatie und Politik sowie Partner aus Österreich, Serbien und der Republika Srpska zusammen. Ziel ist es, bestehende Wirtschaftsbeziehungen zu stärken, neue Kooperationen anzubahnen und den direkten Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu fördern.

ÖSW-Präsident Martin Kurschel und Vizepräsident Mag. Mladen Filipović werden gemeinsam mit hochrangigen Gästen die zukünftigen Perspektiven der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Serbien präsentieren.

Termin

Donnerstag, 25. Juni 2026

17:30 bis 20:30 Uhr

Ort

Hotel Königgut

Oberfeldstraße 1

5071 Wals bei Salzburg

Programm

17:30 Uhr – Empfang und Registrierung

18:00 Uhr – Forum, Impulsvorträge und Diskussion

19:00 Uhr – Networking, B2B-Gespräche und Ausklang

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.