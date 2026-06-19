  • 19.06.2026, 08:40:03
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Einladung: Bundesfinale der SAFETY Tour – Kindersicherheitsolympiade 2026 am 23. Juni

Siegerehrung der sichersten Volksschuklasse Österreichs

Löschspiel Safety Tour 2026
Wien (OTS) - 

Hunderte Volksschulklassen nahmen in diesem Jahr an der SAFETY Tour – Kindersicherheitsolympiade der Zivilschutzverbände teil. In mehreren Vorrunden qualifizierten sich die besten Klassen im ersten Schritt auf regionaler und im zweiten Schritt auf Landesebene.

Am 23. Juni treffen in der Wiener Marx Halle nun die Landessieger aus allen neun Bundesländern beim großen Bundesfinale zusammen. In mehreren Bewerben treten die Schüler:innen gegeneinander an und stellen dort ihr Können zu Themen der Sicherheit unter Beweis.

Bereits vorab gibt es zwischen 8.30 und 12.00 Uhr für Medienvertreter:innen die Möglichkeit die Spielsituation und die einzelnen Bewerbe zu filmen und zu fotografieren.
Wir bitten Sie um Anmeldung bis 22. Juni unter [email protected] – bitte geben Sie in Ihrer Anmeldung die Uhrzeit und Anzahl der Personen an.

Datum: 23.06.2026
Uhrzeit: Siegerehrung um 13.00 Uhr / Spiele von 8.45-12.00 Uhr
Ort: Marx Halle

URL: https://www.safety-tour.at

Einladung: Bundesfinale der SAFETY Tour – Kindersicherheitsolympiade

Am 23. Juni treffen in der Wiener Marx Halle nun die Landessieger aus allen neun Bundesländern beim großen Bundesfinale zusammen. In mehreren Bewerben treten die Schüler:innen gegeneinander an und stellen dort ihr Können zu Themen der Sicherheit unter Beweis.

Datum: 23.06.2026, 08:45 Uhr - 23.06.2026, 13:30 Uhr

Ort: Marx Halle Wien

URL: https://www.safety-tour.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Zivilschutzverband
Mag. Vanessa Kahr, Pressesprecherin
Telefon: +43 (0) 664-88918167
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.zivilschutz.at

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[Dienstag, 23.06.2026, 08:45]

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