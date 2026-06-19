Tierschutz Austria warnt vor Sommerhitze: Hitzegefahr für Tiere – jetzt Vorsichtsmaßnahmen treffen!

Wien/Vösendorf (OTS) -

Mit Temperaturen bis zu 35 Grad am Wochenende warnt Tierschutz Austria eindringlich vor der Hitzegefahr für Haustiere. Besonders gefährdet sind alte oder herzkranke Tiere. „Unsere Haustiere können sich nicht selbst schützen – sie brauchen unsere Aufmerksamkeit und Fürsorge“, betont Sprecher Martin Aschauer. „Schon wenige Minuten im Auto können zur tödlichen Hitzefalle werden – auch im Schatten oder mit offenem Fenster.“

Achtung Autofahrer:innen: Bei 35 Grad Außentemperatur kann es im Auto nach nur 60 Minuten bis zu 60 °C heiß werden. Die Oberflächen werden extrem heiß – bereits kurze Berührung kann Verbrennungen verursachen. Tierschutz Austria appelliert: Lassen Sie Ihre Tiere niemals im Auto zurück – nicht „nur kurz“!

Hitzschlag erkennen und sofort handeln Starkes Hecheln, Unruhe oder gerötete/blasse Schleimhäute können erste Warnsignale sein. Sofort handeln: Tier in den Schatten oder kühlen Raum bringen. Mit lauwarmem/kühlem Wasser (kein Eiswasser!) Pfoten, Bauch, Achseln und Leisten kühlen. Ventilator nutzen – nicht direkt auf das Tier richten. Anschließend sofort Tierarzt oder Notdienst kontaktieren.

Tipps für Hundebesitzer:innen

Gassi-Runden nur früh morgens oder spät abends, dazwischen kurze Pausen.

Immer frisches Wasser mitnehmen.

Asphalt prüfen: Handtest – bei zu heißem Boden keine langen Spaziergänge.

Kühlung anbieten: Planschbecken, sichere Kühlmatten, feuchte Tücher oder Ventilator (nicht direkt).

Langes Fell auf ca. 5 mm kürzen – nicht komplett scheren.

Kleinere Futterportionen über den Tag verteilen.

Maulkorb prüfen: Hecheln muss uneingeschränkt möglich sein.

Tipps für Katzenhalter:innen Katzen leiden oft still. Daher besonders achten auf:

Trinken fördern mit Trinkbrunnen, Nassfutter oder ungesalzener Brühe im Wasser.

Kühle Rückzugsorte schaffen: Kühlmatten, nasse Handtücher als „Zelt“, gut belüftete Räume.

Fell regelmäßig bürsten.

Ventilatoren nie direkt auf das Tier richten.

Helle oder kurzhaarige Katzen brauchen tierärztlich geeignete Sonnencreme.

Innenräume tagsüber abdunkeln, nachts lüften.

Tierschutz Austria bittet alle Tierhalter:innen, diese Hinweise ernst zu nehmen und weiterzugeben. Medien werden gebeten, über die Thematik zu berichten.



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