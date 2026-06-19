Österreichs Glücksspielreform 2026 schaut nach Deutschland: Was drei Jahre GGL-Modell über den regulierten Online Casino Markt zeigen

Wien (OTS) -

Österreich steht 2026 vor einer möglichen Neuordnung seines Online-Glücksspielmarktes. Hintergrund sind auslaufende Konzessionen, politische Diskussionen über die Zukunft des bisherigen Monopolmodells und die Frage, wie digitale Glücksspielangebote künftig stärker reguliert werden sollen. Dabei richtet sich der Blick zunehmend nach Deutschland. Seit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 existiert dort erstmals ein bundesweit regulierter Markt für Online-Glücksspiel unter Aufsicht der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder.

Während Österreich bislang stark auf ein monopolgeprägtes System setzte, verfolgt Deutschland inzwischen ein reguliertes Lizenzmodell mit zentralen Kontrollmechanismen und umfangreichen technischen Vorgaben. Genau dieses System wird nun auch in Österreich intensiv beobachtet. Denn nach drei Jahren liegen erstmals praktische Erfahrungen dazu vor, wie streng regulierte Online Casino Märkte in Europa funktionieren – und welche Herausforderungen dabei sichtbar werden.

Deutschland als regulierter Online-Glücksspielmarkt

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 legalisierte Deutschland bestimmte Formen des Online-Glücksspiels bundesweit unter einheitlichen Regeln. Anbieter benötigen seitdem eine Lizenz der GGL und müssen umfangreiche technische sowie organisatorische Vorgaben erfüllen. Dazu gehören zentrale Sperrsysteme, Identitätsprüfungen, monatliche Einzahlungslimits und Einschränkungen bei Werbung und Bonusangeboten.

Besonders bekannt wurde dabei das anbieterübergreifende Einzahlungslimit von 1.000 Euro pro Monat. Hinzu kommen Vorgaben wie Einsatzlimits bei virtuellen Automatenspielen, technische Wartezeiten zwischen Spielrunden sowie Einschränkungen bei parallelem Spielen mehrerer Angebote gleichzeitig. Die Regulierung verfolgt mehrere Ziele gleichzeitig. Einerseits sollen Spieler besser geschützt und problematisches Spielverhalten früher erkannt werden. Andererseits soll ein legaler Markt entstehen, der die Spieler stärker in regulierte Angebote lenkt und illegale Angebote eindämmt. Zudem spielen steuerliche Aspekte und eine bessere Markttransparenz eine Rolle.

Die GGL hat ihre Marktaufsicht seitdem schrittweise ausgebaut. Inzwischen veröffentlicht die Behörde regelmäßig Marktdaten, Berichte zu illegalen Angeboten und Informationen über Maßnahmen gegen nicht lizenzierte Plattformen. Dazu zählen unter anderem Zahlungsblockaden gegen bestimmte Anbieter und Kooperationen mit Zahlungsdienstleistern. Für 2026 werden außerdem erweiterte Netzsperren diskutiert, bei denen Internetprovider den Zugang zu bestimmten Glücksspielseiten blockieren könnten, über deren konkrete Umsetzung allerdings weiterhin diskutiert wird.

Deutschland zählt damit inzwischen zu den stärker regulierten Online-Glücksspielmärkten Europas.

Die Kanalisierung bleibt der wichtigste Streitpunkt

Im Mittelpunkt der Diskussion steht inzwischen vor allem die sogenannte Kanalisierung. Gemeint ist damit die Frage, ob Spieler tatsächlich dauerhaft von illegalen Angeboten in den regulierten Markt wechseln. Behörden und Teile der Politik verweisen darauf, dass Deutschland erstmals einen transparent überwachten Markt geschaffen habe. Die in Deutschland regulierten Online Casinos unterliegen klaren Regeln, Steuerpflichten und technischen Kontrollen. Zudem existieren erstmals bundesweit einheitliche Standards für Werbung, Spielerschutz und Sperrsysteme.

Kritiker argumentieren dagegen, dass besonders strenge Vorgaben die Attraktivität legaler Angebote teilweise einschränken könnten. Diskutiert werden dabei unter anderem das 1-Euro-Einsatzlimit, eingeschränkte Bonusmodelle, technische Spielbeschränkungen und das begrenzte Angebot legaler Online Casinos. In Deutschland sind beispielsweise viele klassische Live-Casino-Angebote oder Tischspiele weiterhin nur eingeschränkt verfügbar.

Zudem wird weiter über die tatsächliche Größe des Schwarzmarkts gestritten. Branchennahe Analysen gehen teilweise davon aus, dass weiterhin ein erheblicher Teil der Spieler nicht lizenzierte Angebote nutzt. Andere Beobachter halten diese Zahlen wiederum für überhöht. Belastbare unabhängige Marktwerte zur tatsächlichen Größe des Schwarzmarkts liegen bislang nur eingeschränkt vor.

Hinzu kommt ein wirtschaftlicher Aspekt. Legale Anbieter müssen Steuern, Lizenzkosten und umfangreiche Compliance-Vorgaben erfüllen. Kritiker sehen darin einen Wettbewerbsnachteil gegenüber internationalen Plattformen ohne deutsche Lizenz, die deutlich weniger Einschränkungen unterliegen. Gleichzeitig argumentieren Befürworter der Regulierung, dass genau diese Vorgaben notwendig seien, um problematisches Spielverhalten einzudämmen und den Markt langfristig kontrollierbar zu machen.

Die Diskussion zeigt damit ein grundlegendes Spannungsfeld moderner Glücksspielregulierung: Je stärker Schutzmechanismen ausgebaut werden, desto wichtiger wird gleichzeitig die Frage, ob legale Angebote für Spieler attraktiv und wettbewerbsfähig bleiben.

Österreich diskutiert ähnliche Kontrollinstrumente

Genau diese Erfahrungen machen Deutschland nun für Österreich interessant. Dort läuft derzeit eine politische Debatte darüber, wie der Online-Glücksspielmarkt künftig organisiert werden soll. Hintergrund sind die auslaufenden Konzessionen sowie die Vorbereitung einer möglichen Reform bis 2026 oder 2027.

Diskutiert werden unter anderem strengere technische Kontrollsysteme , zentrale Sperrdateien, stärkere Identitätsprüfungen und Maßnahmen gegen internationale Anbieter ohne nationale Zulassung. Auch Payment-Blocking und eine stärkere digitale Marktaufsicht stehen im Raum. außer der Glücksspielreform gewinnen in Österreich auch allgemein digitale Kontroll- und Regulierungssysteme an Bedeutung – etwa bei Identitätsprüfungen, Plattformaufsicht oder automatisierten Analyseverfahren, bei denen zunehmend auch KI-gestützte Systeme diskutiert werden.

Dabei geht es in Österreich im Bezug auf Glücksspiel um eine grundsätzliche politische Frage: Soll das bisherige Monopolmodell weitgehend bestehen bleiben oder stärker für private Anbieter geöffnet werden? Mehrere Medienberichte und Branchenanalysen sprechen inzwischen über mögliche Multi-Lizenz-Modelle. Andere Stimmen plädieren dagegen für eine Fortführung der bisherigen Monopolstruktur.

Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, wie Deutschland in den kommenden Jahren mit den offenen Problemen des regulierten Marktes umgeht. Denn trotz zentraler Aufsicht bleibt der internationale Wettbewerb im Online-Glücksspiel hoch. Viele Plattformen operieren grenzüberschreitend und reagieren flexibel auf regulatorische Veränderungen einzelner Staaten.

Glücksspielregulierung wird zunehmend europäisch relevant

Die Diskussion reicht inzwischen deutlich über Deutschland und Österreich hinaus. Viele europäische Staaten stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Online-Glücksspiel lässt sich technisch grenzüberschreitend anbieten, während Regulierung weiterhin überwiegend national organisiert ist.

Dadurch entsteht ein dauerhaftes Spannungsfeld zwischen nationalen Schutzmechanismen, europäischer Dienstleistungsfreiheit und international verfügbaren Online-Angeboten. Dabei wächst der Druck auf Behörden, illegale Plattformen technisch stärker einzuschränken und Zahlungsströme besser kontrollieren zu können.

Die Entwicklungen in Deutschland werden deshalb auch außerhalb des Landes aufmerksam beobachtet. Die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre zeigen, wie komplex die Regulierung digitaler Glücksspielmärkte tatsächlich ist. Einerseits entstand erstmals ein kontrollierter legaler Markt mit zentraler Aufsicht. Andererseits bleibt die Frage offen, wie stark sich illegale Angebote langfristig tatsächlich zurückdrängen lassen.

Für Österreich dürften genau diese Erfahrungen nun eine wichtige Rolle spielen. Die kommenden Monate könnten darüber entscheiden, ob das Land künftig stärker auf ein reguliertes Lizenzmodell mit mehreren Anbietern und zentralen Kontrollmechanismen setzt – oder am bisherigen monopolorientierten System festhält. Hierbei dürfte auch die Frage im Mittelpunkt stehen, wie sich Spielerschutz, technische Kontrolle und ein wettbewerbsfähiger legaler Markt langfristig miteinander verbinden lassen. Die Entwicklungen in Deutschland liefern dafür umfangreiche praktische Erfahrungswerte aus einem großen regulierten Online-Glücksspielmarkt in Europa.