- 19.06.2026, 08:13:32
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Führungswechsel bei Holcim Österreich: Angela Bachmann zur neuen CEO für den Cluster Zentraleuropa ernannt
Die erfahrene Industriemanagerin übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Holcim Clusters Österreich, Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien.
Medieninformation
Führungswechsel bei Holcim Österreich: Angela Bachmann zur neuen CEO für den Cluster Zentraleuropa ernannt
- Die erfahrene Industriemanagerin übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung des Holcim Clusters Österreich, Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien.
- Fokus liegt auf der Beschleunigung der zukunftsorientierten Transformation, operativer Exzellenz und nachhaltigem EBIT-Wachstum.
Holcim stellt die strategischen Weichen für die Zukunft in Zentraleuropa: Angela Bachmann übernimmt die Position des CEO für den Cluster Zentraleuropa. In dieser Funktion zeichnet sie für die Steuerung und den Ausbau der Marktaktivitäten in Österreich, der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien verantwortlich.
Internationale Expertise und klare Wachstumsorientierung
Angela Bachmann verfügt über mehr als 15 Jahre fundierte Führungserfahrung in der Baustoffindustrie. Sie bringt umfassende Expertise in den Bereichen Gewinn- und Verlustverantwortung (P&L), strategischer Vertrieb sowie Human Resources mit. Vor ihrer Ernennung zur CEO Zentraleuropa leitete sie erfolgreich die Landesorganisation von Holcim in der Tschechischen Republik, wo sie signifikante Effizienzverbesserungen und ein starkes EBIT-Wachstum realisierte. Zuvor war die studierte Betriebsökonomin (ZHAW) unter anderem als Commercial Director Cement in Kanada sowie als globale Leiterin für Talent Management und DEI (Diversity, Equity & Inclusion) für die Holcim Gruppe tätig.
„Wir freuen uns außerordentlich, dass Angela Bachmann die Leitung unseres strategisch wichtigen Clusters in Zentraleuropa übernimmt“, erklärt Xavier Guesnu, Region Head Central and East Europe bei Holcim. „Angela hat in Tschechien eindrucksvoll bewiesen, wie Wirtschaftlichkeit und nachhaltige Innovationen Hand in Hand gehen. Mit ihrer internationalen Erfahrung wird sie die Nachhaltigkeits-Transformation in Zentraleuropa massiv vorantreiben.“
Die neue CEO blickt ambitioniert auf die kommenden Aufgaben:
“Holcim Österreich ist im Bereich Nachhaltigkeit ein klarer Marktführer. Ich freue mich sehr darauf, auf dieser starken Basis aufzubauen, bestehende und neue Innovationsinitiativen weiter voranzutreiben und zu skalieren", so Angela Bachmann. “Ich bin fest davon überzeugt, dass wir genau durch diesen Fokus auch unser wirtschaftliches Wachstum zukunftssicher gestalten werden.”
Mit ihrer Ernennung führt Angela Bachmann den Transformationsweg von Haimo Primas fort, der nach 24 Jahren im Konzern eine neue berufliche Herausforderung außerhalb des Unternehmens annehmen wird
„Wir danken Haimo Primas für seinen langjährigen Einsatz, seine Loyalität und sein Engagement für die nachhaltige Transformation und dessen Beitrag zum Erfolg von Holcim Österreich und der gesamten Region. Für seinen weiteren Lebens- und Karriereweg wünschen wir ihm nur das Beste“, so Bachmann.
Die Nachfolge für die Position des Country Managers der Tschechischen Republik wird Holcim zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Bis dahin bleibt die Länder CEO Verantwortung bei Angela Bachmann. Der geordnete Übergang wird durch die bestehenden, erfahrenen Management-Teams sichergestellt.
Über Holcim Österreich
Mit Innovation und unserer Verpflichtung zu Nachhaltigkeit ebnet Holcim den Weg für besseres, naturnahes Bauen. Zukunftsweisende Lösungen für Bauherren, Bauunternehmen, Architekt:innen und Ingenieur:innen bieten wir mit CO2-reduziertem ECOPlanet Zement, ECOPact Beton und ECOCycle Recyclingmaterial. Denn unsere Mission ist: Mit weniger Material mehr bauen. Unsere rund 350 Mitarbeiter:innen bauen täglich an einem klimafreundlichen Wandel des Bausektors. Ausgezeichnet mit den CSC Platin-Zertifikaten für Nachhaltigkeit betreiben wir Österreichs größtes Zementwerk in Mannersdorf am Leithagebirge und das Zementwerk in Retznei (Südsteiermark) sowie die CSC Gold-Standard zertifizierten Werke der Holcim Beton (Österreich) GmbH und unsere Verwaltung in Wien. Holcim (Österreich) GmbH ist eine Tochtergesellschaft des weltweit führenden Baustoffkonzerns Holcim Ltd. und hat sich dem Erreichen der Pariser Klimaziele verpflichtet. Weitere Informationen unter holcim.at
Rückfragen & Kontakt
Holcim (Österreich) GmbH
Mag. (FH) Andrea Kaderschabek-Sledz
Telefon: +43664801301217
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