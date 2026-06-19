UNOS begrüßen Vorstoß zur Liberalisierung der Öffnungszeiten bei Selbstbedienungsgeschäften

Wien (OTS) -

UNOS begrüßen den Vorstoß von NEOS zur raschen Umsetzung der im Regierungsprogramm vereinbarten Liberalisierung der Öffnungszeiten für Selbstbedienungsgeschäfte .

Bereits im Leitantrag vom Oktober 2025 haben sich UNOS für eine Modernisierung der Ladenöffnungszeiten ausgesprochen. Die nun diskutierte Ausnahme für digital betriebene Nahversorger, Selbstbedienungsboxen und Hybridmärkte sei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

„Es ist nicht nachvollziehbar, warum ein Geschäft ohne Verkaufspersonal denselben starren Öffnungszeiten unterliegen soll wie ein klassischer Handelsbetrieb. Wer ohne Personal verkauft, soll auch ohne unnötige Einschränkungen öffnen dürfen“, sagt UNOS Bundessprecher Michael Bernhard.

Gerade in ländlichen Regionen würden digitale Nahversorgungskonzepte dazu beitragen, Versorgungslücken zu schließen und den Menschen ein breiteres Angebot zu ermöglichen. Gleichzeitig würden innovative Unternehmerinnen und Unternehmer durch die derzeitigen Regelungen unnötig ausgebremst.

„Die Technologie ist längst weiter als die Gesetzgebung. Moderne Selbstbedienungskonzepte funktionieren sicher, effizient und entsprechen den Bedürfnissen vieler Kundinnen und Kunden. Die Politik sollte diesen Innovationen nicht im Weg stehen“, so Bernhard.

UNOS fordern daher die rasche Umsetzung der im Regierungsprogramm vorgesehenen Öffnungszeitenliberalisierung für digitale Selbstbedienungsgeschäfte. Langfristig brauche es darüber hinaus eine umfassende Modernisierung der Ladenöffnungszeiten, die den heutigen Lebensrealitäten von Konsumentinnen und Konsumenten sowie den Bedürfnissen von Unternehmerinnen und Unternehmern Rechnung trägt.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.