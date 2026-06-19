„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Sonntagsfrage – Marterbauer würde SPÖ Platz zwei bringen

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wurde 819 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 15. bis 18. Juni 2026 in einer Telefon- und Online-Befragung die Sonntagsfrage gestellt: „Angenommen, die SPÖ würde mit Markus Marterbauer bei der nächste Nationalratswahl antreten, welcher Partei würden Sie da Ihre Stimme geben?“



Finanzminister Markus Marterbauer war in den letzten Tagen aufgrund des Doppelbudgets medial sehr präsent und hat die Budgetrede auch für parteipolitische Agenda genutzt. Die aktuelle Umfrage (Methodenmix Telefon/Online) von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV untersuchte daher die hypothetische Frage, wie die SPÖ mit Markus Marterbauer an der Parteispitze in der Sonntagsfrage abschneiden würde. Die SPÖ würde mit Marterbauer auf 25 Prozent kommen, wenn am kommenden Sonntag gewählt werden würde. Mit Andreas Babler kommen die Sozialdemokraten auf 18 Prozent (Quelle: HEUTE). Die FPÖ kommt in beiden Fällen auf 36 Prozent. Die ÖVP mit einer Babler-geführten SPÖ auf 22 Prozent und auf 20 Prozent, wenn Marterbauer die Sozialdemokratie anführen würde. Die NEOS würden von 9 auf 7 Prozent, die Grünen von 11 auf 9 Prozent und die KPÖ von 4 auf 3 Prozent kommen, wenn der aktuelle Finanzminister an der SPÖ-Spitze stehen würde.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Die vorliegenden Zahlen sind mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren, da es sich bei dieser Fragestellung derzeit um ein hypothetisches Szenario handelt. Unter der Annahme, dass Markus Marterbauer tatsächlich als Spitzenkandidat der SPÖ antreten würde, ergäben sich mehrere offene Fragen: Ist ein etwaiger Führungswechsel innerhalb der SPÖ im Einvernehmen erfolgt? Wie würde der politische Mitbewerb auf Marterbauer reagieren? Welche Bewertung würde diese Veränderung in den Medien erfahren? Insgesamt ist davon auszugehen, dass sich das Umfeld für Marterbauer deutlich verändern würde; wie dies von den Wählerinnen und Wählern aufgenommen würde, lässt sich derzeit jedoch nicht abschließend beurteilen. Festhalten lässt sich jedoch, dass Marterbauer eine ernstzunehmende Option für die nächste Nationalratswahl darstellen würde.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:20 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN