  • 18.06.2026, 19:40:33
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FPÖ-Keyl: „Land NÖ liefert, aber Gemeinden stellten Korneuburg mobil ein“

„Weinviertel West“ wird Öffi-Qualität auf neue Ebene heben

Sankt Pölten (OTS) - 

„Das Land Niederösterreich hat geliefert und die Förderung des Angebots in der Region für das gesamte Jahr 2026 sichergestellt. Die Gemeinden haben sich indes entschieden, Korneuburg mobil frühzeitig einzustellen“, stellt FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl in der heutigen NÖ Landtagssitzung klar.

„Jetzt die Verantwortung aufs Land Niederösterreich zu schieben ist unredlich und entbehrt zudem jeder Grundlage. Udo Landbauer ist stets ein verlässlicher Partner für die Niederösterreicher. Das gilt auch für das neu geplante Verkehrssystem ,Weinviertel West‘. Die NÖVOG arbeitet auf Hochtouren daran, die Qualität im öffentlichen Verkehr auf eine neue Ebene zu heben“, schließt Hubert Keyl.

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