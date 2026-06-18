  • 18.06.2026, 19:38:34
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Fachschule Hohenlehen dominiert NÖ Moped-Landesbewerb

LR Teschl-Hofmeister: Wertvoller Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

St. Pölten (OTS) - 

Beim diesjährigen NÖ Moped-Landesbewerb in Wiener Neustadt siegte das Mädchenteam der Bergbauernschule Hohenlehen. Das Burschenteam holte den zweiten Platz. Somit ist auch heuer Hohenlehen wieder auf der Siegerstraße: Die Bergbauernschule holte bereits sechsmal den Sieg beim Landesbewerb. „Hohenlehen stellt die besten Mopedfahrerinnen und Mopedfahrer in Niederösterreich, womit ein wertvoller Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geleistet wird. Zudem hat dieser Erfolg Vorbildwirkung und zeigt, dass die gezielte Schulung der motorisierten Jugendlichen Früchte trägt“, freut sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die zu den Auszeichnungen herzlich gratuliert. „Das Sammeln von ausreichender Fahrpraxis, altersgerechte Bewusstseinsbildung, Wissensvermittlung und Selbstreflexion, sind die Erfolgsparameter, damit junge Lenkerinnen und Lenker gut ankommen“, so Teschl-Hofmeister.

„Moped fahren ist der erste Schritt zur motorisierten Freiheit. Jedoch fehlt den jungen Fahrerinnen und Fahrern häufig die Erfahrung und die Übung im Straßenverkehr, um die Gefahren richtig einschätzen zu können“, betonen die Fachlehrer Rudolf Plachus und Thomas Maderthaner, die das Fahrtraining leiteten. „Daher üben wir am Schulgelände sehr intensiv mit den Schülerinnen und Schülern, damit der Einstieg in die Verkehrswelt bestmöglich gelingt“, so Plachus und Maderthaner.

„Hohenlehen stellt die jüngsten und besten Verkehrsteilnehmer in Niederösterreich. Zudem hat dieser Erfolg Vorbildwirkung und zeigt, dass die gezielte Schulung das Fahrverhalten der Jugendlichen stärkt“, betont Direktorin Maria Ottenschläger. Der Bewerb wird vom NÖ Landesjugendreferat in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat für Niederösterreich, dem ÖAMTC-Zweigstellenverein Wiener Neustadt, der Fachvertretung der NÖ Fahrschulen, dem Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt und der Stadtgemeinde Wiener Neustadt organisiert.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

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