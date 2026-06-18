"Saustallduft“ und Duftfelder als Innovation

St. Pölten (OTS) -

Vom Schweinestall zum Duftlabor: Stefan Zwickl experimentiert in Frauenkirchen im Burgenland mit rund 50 heimischen und exotischen Pflanzen und extrahiert ihre ätherischen Öle zur Duftgewinnung. In nur 6 Jahren hat sich der Junglandwirt seinen Traum einer Duftmanufaktur erfüllt. Aus dem ehemaligen Schweinestall ist nicht nur ein Labor, sondern auch ein Schauraum geworden, wo Besucherinnen und Besucher in die Welt der Naturdüfte eintauchen. Aus den Ölen macht er unter anderem Raumdüfte, therapieunterstützende Duftöle und er hat auch einen eigenen „Saustallduft“ für Landwirte entwickelt. Die Pflanzen selbst - vom Eukalyptus über Lavendel bis zur Orangentagetes - wachsen auf den eigenen Äckern hinter dem Haus und ganz nebenbei gibt der Duftexperte auch Tipps und Tricks weiter, wie der eigene Garten zur Duft-Oase werden kann.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 27. Juni:

Kunst des Sensenmähens

Das Wiesenmähen von Hand ist längst nicht mehr nur etwas für Landwirtinnen und Landwirte: auch in Privatgärten wird vermehrt die Sense geschwungen. Bei einem Sensenmähkurs in Niederösterreich werden das richtige Dengeln, Wetzen und Mähen gelehrt.

Junge Bäckerin, altes Handwerk

Während immer mehr Bäckereibetriebe zusperren, eröffnet eine junge Bäckermeisterin in Feldkirchen in Kärnten ein „Hefehaus“. Sie setzt auf Biobrot, teilweise aus alten Getreidesorten, zeigt unsere Rubrik „Land und junge Leute Handwerk“.

Weinbau jung gedacht

Im Weinbaugebiet Kamptal in Niederösterreich ist der Einfluss der jungen Generation auch durch neue Produkte spürbar und traditionelles Handwerk wird weitergeführt. Mit nachhaltiger Bewirtschaftung sowie gesunden Böden und Reben realisieren junge Winzerinnen und Winzer ihre Ideen.

Bio am Urlaubsbauernhof

Vor 30 Jahren waren Biobauernhöfe noch rar gesät. In Vorarlberg war der Naturhof Innauer einer der Vorreiter, auch mit Urlaub am Bauernhof. Auf 800 m Seehöhe, mit Blick auf den Bodensee, wird hier heute noch so gewirtschaftet wie früher: mit kleinen Viehbeständen, eigener Futterproduktion und Urlaubsgästen.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer