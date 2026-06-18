NEOS Wien / Initiative von NEOS Döbling erfolgreich: Bezirksvertretung beschließt „Markt auf Probe“

Wien (OTS) -

Nach einstimmigem Beschluss hofft die Döblinger Bezirksvertretung auf einen Probebetrieb für den Nußdorfer Markt. NEOS-Klubobmann Werner Albeseder setzt nun auf die Stadt Wien, damit die nächsten Schritte für das Projekt auch Realität werden.

Ein langjähriges Anliegen von NEOS Döbling könnte schon bald umgesetzt werden: In ihrer jüngsten Sitzung hat die Bezirksvertretung den Antrag für einen temporären Testbetrieb für den Nußdorfer Markt einstimmig angenommen.

Der traditionsreiche Nußdorfer Markt hat enormes Potenzial, das zuletzt nicht voll ausgeschöpft wurde. Dank der guten öffentlichen Erreichbarkeit bietet der Standort jedoch ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wochenmarkt. Kommt das neue Angebot bei den Anrainerinnen und Anrainern gut an, können weitere Schritte folgen, um das Areal dauerhaft in das Marktgebiet zu integrieren.

Werner Albeseder, Klubobmann von NEOS Döbling, hofft auf baldige Umsetzung durch die zuständige Stadträtin für Märkte, Bettina Emmerling: „Der Nußdorfer Markt hat Tradition, braucht aber dringend frischen Wind und ein vielfältigeres Angebot. Dass alle im Bezirk an einem Strang ziehen, ist ein starkes Signal. Die nächsten Schritte sind eine zügige Prüfung und Umsetzung, damit die Döblingerinnen und Döblinger möglichst bald diese Aufwertung ihres Grätzls genießen können.“

Bereits fünfter „Markt auf Probe“ in Wien

Märkte auf Probe sind ein bereits getestetes Erfolgsmodell der Wiener Marktpolitik. Vier Standorte haben als Märkte auf Probe gestartet und sind inzwischen fixe, lebendige Wochenmärkte, die der Nußdorfer Markt nun ideal ergänzen soll: